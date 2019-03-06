▲鮮血滲衣！58歲男左胸「乳頭爆漲8cm」，他當胸肌拖10年。（圖／中國附醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

58歲的鄭先生，10年前左側乳房出現硬塊，原本以為是健身有成，直到去年乳頭持續出血，每次穿衣服都被染紅才就醫，醫師掀開衣服一看，只見左胸蟄伏著一整片灰紅色突起，直徑長達8.1公分，切片確診乳癌第3期，由於腫瘤面積過大，只能先靠標靶藥物與化療，把腫瘤縮小到2公分再開刀，術後恢復良好，至今仍持續靠化療控制病情。

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中國附醫今（6）日召開記者會，呼籲男性不得輕忽乳癌危機。收治患者的中國附醫乳房外科顧問醫師吳建廷表示，乳癌男女性別比為1：300，根據105年癌症登記資料，每年約有1萬2000多名女性得乳癌，男性卻只有40多位，人數差距懸殊，許多男性也誤以為「女性才會得乳癌」，錯過最佳治療時機。

鄭先生上午也出席記者會，說明罹癌心路歷程。他表示，去年4月確診乳癌時，身為一家之主的他，完全不知道怎麼跟家人啟口，加上周遭都是女性患者，「覺得自己很突兀，內心難過又煎熬，恨不得自己即刻消失在世上。」後來他鼓起勇氣告訴家人，也得到正向回應，也讓他勇於接受治療。

▲吳建廷醫師教導男性乳癌「3根手指檢測法」。（圖／中國附醫提供）

不過，鄭先生也提到，就算克服了心理障礙，到醫院時還是會顧及「男性尊嚴」，「醫師問我有什麼不舒服？我總是說，還好。其實我內心很掙扎，因為化療失去頭髮、腋毛、腳毛，後來乳頭與乳暈都切除。」所幸後來找到男性乳癌支持團體，終於恢復自信，也希望透過自身例子，讓外界對男性乳癌多一份關心。

吳建廷說，鄭先生去年確診時，癌細胞已有淋巴轉移，腫瘤細胞生物特性為賀爾蒙受體陽性、Her2受體陽性，由於腫瘤長達8.1公分，且還侵犯到旁邊的肌肉，評估若經貿然手術，「傷口會大到縫不起來」，因此先給與化療搭配標靶藥物療程，直到腫瘤縮小至2公分左右，才進行手術。現仍持續接受治療中。

▲鄭先生經標靶藥物與化療雙管齊下，直到乳頭腫瘤縮小至2公分才切除。（圖／中國附醫提供）

吳建廷提到，近年來女性乳癌發生率逐年遞增，且有年輕化趨勢，衛福部國健署已補助45歲以上女性每2年做一次乳房攝影，提前揪出病患，但佔比不到1%的男性病患，卻因症狀罕見，早期出現硬塊時經常被忽略，直到「流膿流湯」才就醫，結果都已是晚期。

男性乳癌至今原因不明，但基因遺傳、飲食都是關鍵之一，為了幫助男性也能及早揪出異狀，吳建廷教導「3根手指檢測法」，不分年紀，每隔3個月可用手指，從乳頭開始，逆時針或順時針按壓乳房所在範圍，如果有摸到起來硬硬的，或兩邊觸感不對稱，就應盡快就醫檢查。