美國知名牙膏含鉛　食藥署曝國內法規：超過殘留限量最重罰500萬

▲台灣針對牙膏有規定鉛、鎘等化合物殘留限量。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國一項民間研究發現，該國市售牙膏之中，竟然高達90%含鉛，甚至還有其他危險重金屬，多個知名品牌紛紛上榜，例如Crest、舒酸定（Sensodyne）等。對此，食藥署表示，依照台灣法規，一般牙膏屬於化粧品，鉛、鎘、汞等其化合物不得超過殘留限量規定，若不符規定，依法可處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

NGO「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）把51個牙膏品牌產品，送往獨立實驗室檢測，結果發現約90%牙膏含鉛，65%含砷，將近一半含汞，1/3含鎘。被發現含有毒素的品牌，包括Crest、Davids、Dr Jen、舒酸定、緬因湯姆（Tom’s of Maine）、布朗博士（Dr Bronner’s）。

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食藥署醫療器材及化粧品組吳正寧簡任技正回應，根據台灣規定，一般牙膏屬於化粧品，產品的標示、成分與衛生標準，應符合「化粧品衛生安全管理法」相關規定，在產品供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用前，製造或輸入業者，應完成產品登錄。

依照衛福部公告，化粧品禁止使用鉛、鎘、汞和砷及其化合物，如果原料或製程無法避免，產品中之自然殘留不得超過鉛10ppm、鎘5ppm、汞1ppm及砷3ppm，若不符規定，涉違反第6條規定，依法可處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。