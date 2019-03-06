影／宣稱解決青光眼被抓12次　「台灣綠蜂膠PPLs」奪廣告違規王

▲宣稱解決青光眼、白內障，「台灣綠蜂膠PPLs」再奪廣告違規王。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「飛蚊症、青光眼、白內障的問題…PPLs它就可以…來解決很多眼睛的問題…」食藥署公佈107年違規廣告排行榜，在監控的1萬0255件廣告中，共查獲1142件違規，其中食品類以738件、佔比64.6%奪冠，而去年違規次數第一名為榜上常客「台灣綠蜂膠PPLs」，違規次數高達12次，每次皆可依《食安法》第28條，裁處4萬至400萬元罰鍰。

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食藥署去年監控電視、電台、網路等電子媒體廣告，共查獲1142件違規，以網路639件、佔比56%最高，其次以電台媒體286件（25%）次之，再其次為藥物類134件（11.8%）。

▲食藥署公佈107年違規廣告排行榜。（圖／記者嚴云岑攝）

另以違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱之效能類型統計顯示，以宣傳「皮膚美容」（22.94%）、「減肥瘦身」（17.78%）、「骨骼肌肉」（8.58%）功效分據前3名，與106年排行相同，惟第4、5名略有調動。107年「新陳代謝」廣告擠進違規排行第4名，106年排名第4的肝臟解毒，則退到第5名。

食藥署科長黃建隆表示，廣告常見的違規詞句以「皮膚美容」而言，分別有美白、去斑、使膠原蛋白再生等；「減肥瘦身」則有降低體重、矯正肥胖，並列出前後對比圖。

▲違規廣告第二名寶芙婷。（圖／記者嚴云岑攝）

「骨骼肌肉」則經常宣稱預防退化性關節炎、紓緩關節疼痛，並放上長輩爬山速度變快的影片；「新陳代謝」則有降低血糖、平穩糖尿等；「肝臟解毒」則多宣稱排毒、肝細胞再生、降膽固醇。

黃建隆表示，依據食藥署監測資料，去年違規廣告前3名，食品就佔了2名。「台灣綠蜂膠PPLs」違規12次居冠，其次分別為「芙婷寶」9次，中藥「聚安堂天王補心丸」8次，分別可依《食安法》與《藥事法》開罰。107年全國衛生機關共揪出食品、藥品、化粧品違規廣告7111件，並開出2億3255萬元罰鍰。

▲違規廣告第3名「聚安堂天王補心丸」。（圖／記者嚴云岑攝）

食藥署組長許朝凱表示，違規廣告都是利用人性弱點，進行「恐嚇行銷」，透過話術威脅你若不吃或不使用自家產品，可能會導致不良後果，殊不知無論食品或化粧品，本身就不得宣稱療效。他呼籲民眾若有身體不適，應尋求正規就醫管道，並配合均衡飲食及規律運動，才是維持健康的王道。