快訊／雙北爆麻疹群聚！女赴越南旅遊染病傳同事　接觸者達235人

▲疾管署副署長羅一鈞說明疫情，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

雙北爆麻疹群聚！疾病管制署今（22）日公布上周新增2起麻疹確定病例，是越南境外移入引起的群聚！一名台北市20多歲女性，3月底曾至越南峴港旅遊，返國後7天出現症狀，4度就醫才確診，後續有一名匡列接觸者確診，是新北市30多歲女性同事，成為今年國內第4起麻疹群聚，接觸者共235人須監測至5月11日。

疾管署副署長羅一鈞說明，境外移入個案為北部20多歲女，3月底曾至越南峴港旅遊，返國後7天出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐，3天後全身出疹，發病第8天就醫（發病後第4次就醫）時通報採檢，隔日確診，個案居家隔離並匡列接觸者154人。

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羅一鈞指出，其中1名接觸者為其職場接觸者（北部30多歲女）有共同活動史，接觸後9天出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛，當天經衛生局安排就醫通報採檢，兩天後亦確診，研判為本土個案，個案居家隔離並匡列接觸者81人。

值得注意的是，本土個案發病前一天（15日）曾至台中的足湯養生館、餐廳、茶店，當時雖無症狀但評估已有傳染力，昨日台中市衛生局已發布其活動史提醒民眾注意。

疾管署統計，本群聚含越南境外移入個案共計2案，為今年第4起麻疹群聚，接觸者共235人須監測至5/11，4起群聚均為越南境外移入相關。

疾管署示警，近期越南麻疹疫情嚴重，今年迄4月中旬報告7.6萬例，近1周（12日至17日）新增4100餘例及2例死亡，成人重症病例上升並報告成人死亡案例，呼籲近期曾赴越南旅遊民眾，請於返台後3周內注意有無發燒/咳嗽/流鼻水/紅眼/出疹等症狀，就醫告知旅遊史；家長請帶小朋友按時接種公費麻疹疫苗。