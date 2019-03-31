「爸媽帶無頭孩求救」阿里山小火車翻覆16年　醫最難忘這一幕

▲2011年阿里山小火車第二次翻覆資料照。（圖／阿里山鄉公所提供）

記者嚴云岑／專題報導

2018年台鐵普悠瑪列車出軌，造成18死、170人輕重傷悲劇，但對於阿里山居民而言，2003年的小火車翻覆事件，卻成為這座觀光名勝留下難以抹滅的傷。嘉義聖馬爾定醫院主治醫師侯聰明，當日正好在香林衛生室值班，被問及當時搶救情形，他嘆了口氣表示，「真的很悲慘」。印象最深的，莫過於父母帶小孩衝進衛生室苦苦哀求，「救救我的孩子」，但他轉頭一看，卻發現小孩早已沒了腦袋。

2003年3月1日下午2時4分，阿里山小火車從沼平開往神木車站途中，因人為疏失碰撞山壁釀成翻覆意外，第二、三節車廂卡在山壁上，第四節車廂則掉落5公尺深的溪底，釀成17死、171傷慘劇，為台灣林道鐵路最嚴重事故。而位於阿里山森林遊樂園區的「香林衛生室」，則是傷患後送的第一站，當時場景仍讓參與醫護至今難忘。

請繼續往下閱讀...

▲第一次阿里山小火車翻覆的救援現場。（圖／阿里山鄉公所提供）

「我常跟小孩說，準時就是遲到。」侯聰明表示，3月1日那天，他帶著妻子與小孩，一如既往上香林衛生室值班，「下午1點半的班，我1點就到了。」也因如此，在事故發生時，他才能第一時間跟隨配合衛生所調度搶救病患，「我老婆跟小孩都嚇壞了」，但他也感慨道，「只可惜當時送來的，幾乎都已經明顯往生。」

「那時全嘉義市的救護車，應該都往阿里山上衝。」在阿里山服務20多年的達邦衛生室鄒族護士武秀珍，在事故發生時，也在第一時間趕到香林衛生室支援。

她回憶道，因為首次遭遇重大事故，加上死傷人數過多，救護車不夠用，「17具往生者遺體，只能先擺在香林衛生室裡，等待檢察官相驗。」不過，這一擺就是3天，值班護士天天面對遺體，烙下心理陰影，後來接受一段時間的心理諮商，才逐漸走出陰霾。

▲阿里山小火車第二次翻覆後送機制已建立，病患在事故發生當天，就全數被撤下山。（圖／嘉義聖馬爾定醫院提供）

2011年，阿里山小火車遭樹木砸中，再度發生翻覆事件，但有了第一次經驗，搶救過程就快上許多。阿里山鄉公所醫師溫明富，事發當時正好在嘉義市開會，一聽消防通報出事了，立刻跟海鷗直升機上山救援，除了幫忙後送病患外，也在現場做簡單的縫合、止血，整整10小時滴水未進，「大家動作都很快，能救一個是一個」，終於在晚間9點順利將百餘名傷患與7名罹難者遺體全送下山。

有了2次重大傷亡經驗，承接健保山地離島地區醫療給付提升計畫（IDS）的聖馬爾定醫院，2015年在位於森林遊樂區內的香林衛生所開設第二處24小時門診，提供遊客緊急醫療服務，嘉義聖馬爾定醫院、嘉義長庚與奇美醫院也陸續參與「大阿里山地區緊急醫療救護工作」，派遣一名急診專科醫師與2名護理師駐診，提供比照醫學中心的緊急救援服務。

▲香林衛生室外觀。（圖／阿里山鄉公所提供）

奇美醫院急診部急診醫療系統科主任郭炳讓，於2018年1月起加入輪值。每逢值班日，他會在早上5時20分，開2個多小時的車上山駐診。由於園區氣溫與平地相差12至20度，郭炳讓說，來求診的民眾，以頭暈、頭痛、呼吸困難、胸痛等症狀居多，外傷病患佔少數。

高海拔低溫影響的不只遊客，就連醫護人員也吃不消。郭炳讓笑道，奇美醫院承接香林衛生室駐診服務以來，輪值醫護在短短1年內從20~30人銳減至5~6個人，「體質好不好很重要」。

2019年的香林衛生室，仍維持40多年前的樸實模樣，惟當年擺放過遺體的會議室，終於在去年改裝重建。新引進救護車配有自動心肺按摩機、灰白色水泥牆上設置的自動體外去顫器（AED），也成了醫護人員後送的新利器。這間海拔高達2216公尺的衛生室，將持續提供緊急醫療救援，守護阿里山遊客的健康。

其他人也看了....

88風災留不住癌父！嘉基美女醫「情繫阿里山」一待就10年

阿里山的「血愛玉」 30歲青年採果摔癱...回診媽媽更痛苦

巡迴醫療14年！「阿里山王子」天天踩剎車 自嘲快得關節炎

偏鄉醫療「護士最大」 追村民打疫苗、誰沒領藥她們都知道

「幫鳥醫好拉肚子！」樂野醫療站首任駐診醫 動物生病也找他

全台首家24hr門診在這裡！ 3醫院攜手守護阿里山20年

黑熊幫梅花鹿照超音波！首台「醫療巡迴車」5月開上阿里山