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國光生技疫苗實驗室爆鼠患　食藥署初步調查：未涉上市產品

▲杏輝,國光生技,瑞基海洋,奎克生技,國鼎生技,逸達生技,藥華藥,暢鴻生技。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國光生技遭內部吹哨者爆料老鼠在實驗室亂竄。（圖／記者姚惠茹攝）

記者趙于婷／台北報導

國光生技被爆料廠內有百隻老鼠在研發疫苗的實驗室亂竄，食藥署今緊急派人稽查。食藥署表示，根據初步掌握狀況，該實驗室為研發部門使用，未涉及上市產品有關的生產及品管作業，接下來會調閱實驗室作業程序、環境清消紀錄、事件調查紀錄等並訪談相關人員。

吹哨者爆料去年7月底，就在變色疫苗事件發生2個多月前，台中潭子廠區曾經爆發嚴重汙染事件。之後有同事在研發部實驗室發現實驗桌有12籠、120隻白老鼠在半開放的塑膠籠中不停躁動繞圈，角落堆了4個廠商用來裝白老鼠的紙箱，箱子被鼠尿浸濕、變色發臭，箱內還有難以計數的黑色鼠屎。

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對此，食藥署今（23）上午已派員赴國光生技公司進行查核，初步掌握輿情所指實驗室為研發部門（RD）使用，未涉及上市產品有關生產及品管作業。

食藥署表示，將於現場調閱實驗室作業程序、環境清消紀錄、事件調查紀錄等並訪談相關人員，以釐清媒體報導情事是否違反GMP及《藥事法》第57條相關規定，若確認違規則可依同法第92條處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。

食藥署強調，所有國光公司生產的流感疫苗皆經食藥署逐批進行 11項檢驗，合格後才放行封緘供民眾接種，確保品質安全無虞，請國人安心。

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關鍵字： 國光生技 國光 國光疫苗 食藥署

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