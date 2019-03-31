巡迴醫療14年！「阿里山王子」天天踩剎車　自嘲快得關節炎

▲「阿里山王子」溫明富是安欣瑜醫師的表哥，一人在山美駐診，一人跑遍阿里山，共同守護居民健康。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專題報導

阿里山醫療除了靠IDS給付，衛生所醫師也功不可沒。今年47歲的溫明富有著「阿里山王子」美譽，在衛生所服務14年的他，12村里有9個村都在其的管轄範圍。溫明富笑道，每天最辛苦的事莫過於開車，「每天上班8小時，我有一半的時間都在開車」，更自嘲老了以後會得關節炎，「因為煞車踩太兇」。

阿里山共有12個衛生室，除了位於森林遊樂園區的3個衛生室外包給醫院經營，餘下9個衛生室都由衛生所負責，一間衛生室配有2名護士，超過一半都是當地居民，另有2名醫師負責巡診，每天都要開過蜿蜒的山路，到各個衛生室駐診。

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「其實我們的病患不多，一個診大概只有10幾個病人。」溫明富分享，原鄉地區最常見的疾病為肝炎，B、C肝又是平地的3至4倍，另外經常做粗工，也讓退化性關節炎發生年齡提前；愛吃內臟、烤肉，也讓痛風患者較平地還多。

▲原住民愛吃烤肉、內臟，很多人年紀輕輕就痛風。（圖／示意圖／達志影像）

「我們的族人很可愛，每次烤完內臟都會騙小孩『這臭掉了，不好吃』，轉過身就自己吞下肚。」溫明富笑道，但也因為內臟屬高普林飲食，導致血液中尿酸過高，尿酸結晶沈積在關節末梢，年紀輕輕就飽受痛風折磨。

至於病毒性肝炎盛行原因，溫明富推測，可能與早年共針頭有關，但隨著民國75年B肝疫苗問世，加上鄉公所護理師盯著病患打，近年來盛行率已有下降趨勢。

為了解決阿里山原鄉地區關節炎盛行問題，衛生所106年起在達邦衛生室推出物理治療門診，以熱敷、電療等方式，幫居民緩解退化性關節炎及痛風帶來的疼痛，每週更有2天巡迴全鄉提供居家復健服務，讓不便出門的病患也能得到照顧。

▲達邦衛生室外觀，佔地不大卻提供多項服務。（圖／阿里山衛生所提供）

達邦衛生室物理治療師週柏宏表示，原鄉地區只要超過55歲就為高齡，來接受物理治療的民眾，也以該年齡層居多，每個月平均服務270人次，每年10至11月是旺季，單月約300至350人次，患者症狀又以腰酸背痛居多，「可能與秋收農忙有關」。

溫明富提到，許多人都以為阿里山醫療資源缺乏，其實在聖馬爾定、嘉義基督教等醫院承接健保IDS以來，居民能接受的醫療資源，甚至比嘉義縣一些平地鄉鎮多出許多。

健保署統計也證實此番言論，光是2016年，原鄉地區每人每年平均使用16次健保卡，比全國平均13次來得多。不過，因居民生活習慣未改，原鄉地區的平均餘命，仍只有71.9歲，比起全國平均79.9歲，整整少了8歲之多。

▲山美衛生室醫材桌一隅。（圖／記者嚴云岑攝）

溫明富表示，雖然衛生所負責的9個衛生室中，南三村已有嘉義基督教醫院、奇美醫院提供駐診與牙科服務，北九村也有聖馬爾定醫院在阿里山公路中段設立的樂野醫療站，但一些深山村落，仍仰賴衛生所巡診照料。

身為公費生的他，其實早在7年前就已償清學債，會選擇在留另一個7年，除了難以割捨長期照顧的病人外，自己的鄒族母語優勢，也讓他更能與長輩溝通。溫明富坦言，在這裡看病很愉快，唯有一個小要求，「希望鄉公所能配司機給我。」他笑道，自己再這樣踩剎車下去，膝蓋總有一天會壞掉。

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