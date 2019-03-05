▲笑氣吸上癮！17歲少女「追求興奮」，4個月後竟無法行走。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名17歲的少女，4個月前和朋友開轟趴時接觸笑氣，原本只為了追求興奮，後來竟上癮無法自拔，3個月多月後逐漸出現雙側下肢無力、全身多處麻木等症狀，在不幸遭遇車禍後，症狀愈發嚴重，原本她一直以為是車禍後遺症，直到就診時，醫師問診發現有異，才問出是笑氣成癮併發的脊髓神經退化，就算經過治療，現在仍無法獨立行走。

笑氣為一氧化二氮或氧化亞氮（N2O）的俗稱，是一種無色氣體，早期被用於牙科手術減輕疼痛，後來成為醫療合法使用的吸入性麻醉劑，吸入後會讓人情緒亢奮，長期使用更會影響維生素B12的生成，進而影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常，甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，還可能併發幻覺、失憶等精神問題，更嚴重者還可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。

請繼續往下閱讀...

▲周正哲醫師說明患者脊髓神經損傷情形。

收治患者的基隆長庚兒童神經內科主治周正哲表示，經脊椎核磁共振造影檢查，該名少女頸椎從第1節到第6節都已神經受損退化，安排住院並安排高劑量維他命B12靜脈注射治療，3周後四肢無力狀況雖有改善，但受損的脊髓神經卻難以復原，至今仍無法獨立行走，連起床、上廁所都要人攙扶，還有慢慢的復健長路等著她。

「她非常懊悔當初因好奇吸食笑氣，完全不知道後遺症這麼嚴重。」周正哲提到，笑氣分為工業用與醫療用2種，但成份卻完全一樣，民眾取得容易，甚至會拿到聚會場合當助興劑，長期下來恐造成脊髓神經損傷。

▲長庚醫院舉辦青少年吸食笑氣會導致脊髓神經損傷研究記者會。

林口長庚蒐集2012年至2018年資料，共揪出9例因吸食笑氣造成脊髓神經退化、受損案例，年齡分佈落在14至19歲，性別8女1男，平均吸食時間從6至12個月皆有，有8成病患出現感覺異常及麻木、2成病患有排便困難及尿失禁症狀，有5成病患經高劑量B12治療2至3個月後，仍留下感覺異常後遺症，該篇研究已發表於2019年1月的「大腦與發展（Brain and Development）」醫學期刊。

長庚兒少保護中心葉國偉醫師表示，衛福部已於99年起將笑氣列為「醫用氣體」，但工業用笑氣卻未納入管制藥品或毒品管理，青少年容易取得，甚至在網路上就可輕易購買，讓青少年暴露在吸食危險中。他呼籲，學校老師或家長若發現青少年有不明原因的肢體無力，應注意其日常活動場所，關心是否有吸食笑氣，一旦發現應盡早就醫，以免造成不可逆的傷害。