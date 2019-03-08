黑熊幫梅花鹿照超音波！首台「醫療巡迴車」5月開上阿里山

▲國際扶輪社捐贈給聖馬爾定醫院的醫療巡迴車。

記者嚴云岑／嘉義報導、攝影

國際扶輪社捐贈醫療巡迴車給長期服務阿里山居民的聖馬爾定醫院，讓2025年C肝完治計畫得以推展。健保署南區業務組組長林純美今（8）日感謝扶輪社善行，但也開玩笑表示，「我們也需要一台眼科巡迴車」，因為偏鄉長輩多有眼疾問題，卻礙於就醫不易，無法得到適切治療。她承諾，如果真的募到眼科巡迴車，健保署會負責找醫師來看診，也考慮提高點數給付。

阿里山目前約有5000多名鄒族人，由於原鄉地區喜歡吃烤肉、內臟，加上飲酒文化盛行，居民罹患糖尿病、痛風、高血壓的比率較高，尤其C肝盛行率更是平地3~4倍。

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▲捐贈儀式中請來超過80歲的鄒族長者表演歌舞。

聖馬爾定醫院民國87年承接健保山地離島醫療給付效益提升計畫（IDS），開設全台第一間24小時醫療站，陸續還有嘉義基督教醫院、台南奇美醫院共同加入，104年在阿里山最高的香林衛生室開設第二間24小時醫療站，不只照顧當地區民，也守護遊客健康，20年來服務超過70萬人次。

聖馬爾定醫院社區醫療部行政主任陳汶均表示，過去巡迴門診都是分別開著5台公務車，把設備扛上山，不僅搬上搬下很麻煩，在檢查上也有限制。國際扶輪社捐贈的巡迴車，除了有心電圖機、超音波機外，還有診療床、折疊椅等醫療設備，讓檢查變得更方便，醫護人員也不用再當大力士。

▲醫療巡迴車捐贈儀式。

這台名為「扶輪激勵2號」的超音波巡迴車，是由3個國家、17個扶輪社共同捐贈，車上繪有黑熊幫梅花鹿做腹部超音波、帝雉在機台前看數據等可愛圖案。

陳汶均表示，這台巡迴車是在3月5日送抵聖馬爾定醫院，由於超音波機、心電圖機等仍待設置，且雲端系統上傳也需要測試時間，最快5月才會正式啟用，屆時民眾到阿里山遊玩，說不定就會看到這台彩繪車在路上趴趴走。

林純美表示，在偏遠山區治療C肝，這台醫療巡迴車開上去後，就可以讓民眾在躺在診療床上完成抽血、照腹部超音波等程序，如果心臟有問題，也可以初步做心電圖檢查，並將資料直接上傳雲端，比過去都要到定點才能插卡上傳，方便許多。而山地長者也多有青光眼、白內障等問題，希望未來也能有一台配有眼壓檢查設備的巡迴車，及早揪出長者眼疾，並及時給藥。