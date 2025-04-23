國光生技去年就爆汙染！林淑芬轟邱泰源「什麼都要靠吹哨者」

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

國內流感疫苗廠商「國光生技」爆發疫苗研發實驗室百隻老鼠亂竄、屎尿污染，引發關注。此事件是內部吹哨者爆料，主管機關食藥署才派員前往稽查。民進黨立委林淑芬今在立法院質詢時痛批，「國光生技包庇嚴重的污染事件，食藥署還要靠吹哨者，食品、藥品安全都要靠吹哨者，國光生技和食藥署螺絲掉滿地。」

吹哨者爆料去年7月底，就在變色疫苗事件發生2個多月前，台中潭子廠區曾經爆發嚴重汙染事件，之後有同事在研發部實驗室發現實驗桌有12籠、120隻白老鼠在半開放的塑膠籠中不停躁動繞圈，角落堆了4個廠商用來裝白老鼠的紙箱，箱子被鼠尿浸濕、變色發臭，箱內還有難以計數的黑色鼠屎。

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林淑芬指出，整個藥廠很明顯螺絲鬆了，去年國光就發生流感疫苗變色事件，食藥署當時根據廠商提交的調查報告，認定是單一事件，但它不是單一事件，現在所有照片人員指證歷歷，「去年國光疫苗就爆發污染事件」。她質問「去年出問題的疫苗，是哪個廠製造的？是不是台中潭子廠？」衛福部部長邱泰源回她：「是。」

林淑芬接著直轟「如今內部吹哨者才爆出潭子廠的污染問題，這不是疫苗變色的單一事件，現在又說單一？一個單一事件再加一個單一事件，衛福部都是廠商說了算嗎？主管機關都聽廠商報告，單一事件結案了事。」

邱泰源則表示「我們絕對不會只有聽藥廠報告，我們會親自查核。」但隨即被林淑芬反問「今天事件怎麼查核？經過這麼多個月？老鼠毛都找不到了。」、「你們什麼都要靠吹哨者，我們要你政府幹麻？」

而今日衛福部列席立法院衛環會，一早國光生技鼠患新聞就已經沸沸揚揚，但食藥署卻沒派人列席。林淑芬對著邱泰源直言「你都沒派人來，你就是不在乎。」邱泰源回應「我們很在乎。」林淑芬接著問「那請問食藥署派了誰來？最核心的業務主管派個像樣的人都沒有。邱泰源則表示「食藥署署長在開國安會議，一個副署長在經濟委員會，另一個副署長正在過來路上。」