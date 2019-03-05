▲「12個字＋1笑臉」秦良丰寫的親筆信 讓主治醫師好感動。（圖／陳元皓醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

26歲陸軍航特部下士秦良丰，去年參加漢光演習時從1300呎高空墜地，轉到三軍總醫院經過近9個月的治療與復健後，終於可轉院回高雄治療。今（5）日他在家人陪同下，坐輪椅由護理師推著離開醫院。在他上車之際，秦父從口袋掏出一封信，交給主治醫師、三軍總醫院神經外科主任陳元皓，內容只有短短12個字，卻讓陳元皓看了直呼，「很感動」。

秦良丰是在去年6月25日由童綜合醫院轉到三軍總醫院治療，當時被診隊為頸部第2至4節頸椎高位骨折，影響呼吸功能，還併有頭部、胸部、腰椎等多處骨折，肢體幾近全癱。經過20多個醫療團隊合作，實施高壓氧治療、密集呼吸訓練，去年陸續移除氣切管、鼻胃管及導尿管，進入物理與職能治療。

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▲秦良丰出院了。（圖／記者吳澄杰攝）

三軍總醫院院長蔡建松表示，秦良丰的復健課表從早排到晚，「不亞於他在特戰部隊的訓練強度」。陳元皓受訪時也表示，物理治療是讓他的動作能恢復準確，職能治療則是加強他的肌力，動作包括抬腿、抬臀、仰臥起坐等。

「脊損患者復健的苦，超乎常人想像。」陳元皓說，秦良丰剛開始復健時，就算移動一小步，也伴隨著強烈的疼痛，「好幾次做到淚流滿面」，但他本身個性樂觀，雖然復健過程中，經常會因不舒服想休息，但他也經常對自己喊話，「休息過了，我要繼續加油！」而特戰官兵一路陪同，也給了他滿滿的動力。

▲秦良丰在家人與三軍總醫院院長蔡建松陪同下離開醫院，面對醫護與特種部隊官兵鼓掌，他已恢復功能的右手揮手致意。（圖／記者吳澄杰攝）

現在秦良丰已進步到能以右手進食、使用手機及寫字，還同時雙腳及軀幹肌力訓練，也進展到能站立、自行滑行輪椅與在家人攙扶下行走，他在離開醫院時接受媒體堵訪表示，「回高雄最大目標就是站起來。」

三軍總醫院為了幫他完成心願，也做足準備，除了先以視訊和高雄國軍總醫院交接治療近況，也派了醫護南下交接3天，確保復健與治療毫無誤差。

▲秦良丰父親轉交卡片給主治醫師陳元皓。（圖／記者嚴云岑攝）

陳元皓說，秦良丰寫的親筆信內容為，「陳主任，謝謝這段期間的照顧。」雖然只有短短幾個字，但想到他受傷後努力復健的過程，就只有滿滿的感動。而秦良丰的樂觀也反映在他的卡片上，信末署名「秦良丰」後方，還多畫了一個笑臉，如同他出院時面對大陣仗媒體拍攝，依然展現的燦爛笑容。三總表示，「相信秦士一定會有更亮眼的復健成果，不負國人的關心與期待。」