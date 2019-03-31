▲偏鄉醫療「護士最大」，追村民打疫苗、誰沒領藥她們都知道。（圖／阿里山鄉公所提供）

記者嚴云岑／專題報導

阿里山佔地427平方公里，為台北市1.5倍大，卻只有5584人居住，其中鄒族就佔了3200多人。幅員廣大加上村落分散，健保IDS計畫深耕多年，還是只停留在據點式佈建，真正串起原鄉醫療的，仍仰賴當地衛生所與9座衛生室。在這之中，又以衛生室護士最為關鍵，與居民住在同一村落的她們，堪稱醫師的「糾察隊長」，哪戶人家沒打疫苗、誰忘了領慢箋，都在她們的掌握之中。

阿里山衛生所負責南三村與北六村的巡迴醫療，9座衛生室中共有18名護士駐診，約有一半是當地人，朝夕相處也與居民培養深厚感情，加上衛生所巡診一週只輪到1、2次，居民一旦有疑難雜症，都會先到衛生室找護士報到，舉凡流感疫苗、肝炎疫苗接種，也都由護士負責「盯哨」，若發現有人還沒打，還會挨家挨戶找上門善意提醒。

請繼續往下閱讀...

▲山美衛生室護士正在查詢患者資料。（圖／記者嚴云岑攝）

衛生室護士要做的不只這些。阿里山衛生所醫師溫明富笑稱，「只有她們喊得動村民。」2008年八八風災重創阿里山，山美村路斷了23天，巡診仍要繼續。

當時村民就在達娜伊谷兩側架設繩索與流籠，作為出入村落的便道，溫明富為了看診，也只能硬著頭皮把自己塞進流籠，由護理師號召全村村民將他拉到對岸。時隔多年，他回憶起此段經驗，仍心有餘悸，「還好有護士幫忙，不然我滑到一半卡在中間，那就不好了。」

47歲的達邦衛生室護士武秀珍，在當地服務20餘年，一半的人生都在衛生室度過，兩次小火車翻覆、八八風災等重大天災人禍，她全經歷過。

▲達邦衛生室護士武秀珍在阿里山服務超過20年。（圖／記者嚴云岑攝）

武秀珍笑道，自從嘉義各大醫院承接健保IDS計畫以來，她的工作已減輕很多，在10年前她除了要追病人領藥，協助醫師看診，接生與後送病人下山，都是她的工做範疇。

20年來她曾經歷過3次接生，印象最深的為在香林衛生室值班時，半夜接到飯店員工電話，「她說有人生小孩掉在馬桶裡。」由於當時尚無駐診醫師，她也只能硬著頭皮幫忙處理，還好趕赴檢查後，發現嬰兒健康無虞，隔日一早才由救護車後送母子下山。

▲衛生站每週只有一天有醫師，居民疑難雜症都有賴護士解決。（圖／阿里山衛生所提供）

▲香林衛生室現已由奇美等醫院接手，醫護團隊會一併上山，幫病患看診。（圖／阿里山衛生所提供）

其他人也看了....

88風災留不住癌父！嘉基美女醫「情繫阿里山」一待就10年

阿里山的「血愛玉」 30歲青年採果摔癱...回診媽媽更痛苦

巡迴醫療14年！「阿里山王子」天天踩剎車 自嘲快得關節炎