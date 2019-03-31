▲88風災留不住癌父！嘉基美女醫「情繫阿里山」一待就10年。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專訪

嘉義基督教醫院家醫科主治醫師安欣瑜來自阿里山，在外闖蕩20年，原本已於花蓮慈濟醫院簽約，卻在八八風災時，因一通電話重返阿里山。好山好水沒有保住父親的命，她卻決定留下來，將根紮進曾經熟悉的家園。家醫科的工作繁瑣，從駐診到巡診她都包了，近年來更關心起青少年的心理健康。「十年了。」她感慨道，但只要青山常在，她也樂於繼續守護。

初見安欣瑜，幾乎每個人都會發出「哇」的感嘆詞，「阿里山的姑娘美如水」這句話，完全印證在她身上。靈動大眼睛，笑起來嘴角漾起深邃酒窩，殊不知她只有一半的鄒族血統。安欣瑜笑道，會與阿里山結緣，多虧勇敢的媽媽。

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安欣瑜擔任小學代課老師的母親有著不羈的靈魂，當年看到阿里山里佳村招老師，滿腔熱血撕下佈告就去應徵，殊不知里佳村太偏僻，「我媽邊哭邊走3小時，才終於到學校。」教書也結緣，母親與鄒族父親在村里相戀結婚，她也在山上度過無憂無慮的童年，直到國小畢業，才跟著母親回到彰化受教育。

▲嘉義基督教醫院巡迴門診。（圖／安欣瑜醫師提供）

「我之前完全沒想過要回來。」安欣瑜說，小學離開阿里山後，她幾乎與山上斷了聯繫，在花蓮慈濟醫學院就讀時，更赴花蓮原住民部落、紐西蘭毛利人部落參與社區醫療經營計畫。喜歡花蓮的海，加上在地經營許久，原本決定留在當地耕，沒想到八八風災一通來自父親的電話，卻讓她的計畫大轉彎。

「其實我已經請好假回去陪父親了。」安欣瑜回憶，2009年八八風災造成堰塞湖崩塌，那天她正與癌末父親通電話，「我告訴他，我已經辦好3個月的留職停薪，要回去陪他。」沒想到話還沒講完，電話先斷訊，打開電視一看，阿里山慘況怵目驚心。她傻在那裡，直到花蓮慈濟的老師一句，「你就回去吧」，才讓她穩住情緒，急忙踏上歸程。

十年了，安欣瑜回想起當時情景，語氣依然激動。回到嘉義後，她才知道阿里山的慘況更勝電視播報，許多地方路基被掏空，整整掉了2層樓。嘉義市年輕人召集背物資上山，她跟著上山，只能走到山美村。故鄉里佳村徒步還要2個多小時，卻因路全斷無法前往。「我爸生死未卜，我家近在眼前卻到不了。」她講到此時，眼眶早已盈滿淚水。

▲八八風災造成阿里山道路多處坍方。（圖／安欣瑜醫師提供）

家鄉的殘破，成了她留下來的動力。父親在風災發生快一個月，才被直升機接出來，送到平地就醫，隔年5月離世。而她也改到嘉義基督教醫院服務，帶著社區醫療專業，開啟在山美衛生室的駐診生涯，更與10名醫師共同負責山美、新美、茶山等南三村的巡迴醫療。

「離開這麼久，突然很想瞭解一下自己的故鄉。」若說八八風災是回鄉的契機，而對故鄉的好奇，才是她留下來的動力。自從承接社區醫療業務後，安欣瑜每週至少一天，最多一週4天在山上駐診。

▲安欣瑜醫師在駐診的山美衛生室。（圖／記者嚴云岑攝）

「我永遠記得，回到家第一次看診時，診間外滿滿都是人。」安欣瑜笑道，因為聽前輩說，衛生室病人並不多，一開始她還十分納悶，「後來我才知道，他們不是來看診，而是來看我的。」

在山上駐診第十年，安欣瑜的鄒族母語，成為她與病患溝通的利器，至今她仍會收到一些山豬肉、鹹菜伴手禮。至於還有人圍觀看診嗎？她笑了，「這倒比較少」，但還是有很多年紀較長的病患會口耳相傳來找她，「他們會說，里佳村那個安家的小孩又回來了。」