影／全癱9個月終出院！秦良丰「揮右手燦笑」　靦腆說出「小心願」

▲陸軍特指部下士秦良丰轉院記者會。（圖／記者吳杰澄攝）

記者嚴云岑／台北報導

「謝謝、謝謝，滿滿的感恩。」去年參加漢光演習跳傘受傷的陸軍下士秦良丰，在三軍總醫院治療8個月後進步良多，為了方便家屬就近照顧，今（5）日由3名醫護人員陪同，轉至國軍高雄總醫院接受復健。秦良丰親手寫了一封手寫信，由父親代為轉交給主治醫師陳元皓，而被問到回高雄有什麼目標？秦良丰靦腆回答，「我最想做的事，就是趕快站起來」。

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陸軍航特部下士秦良丰2018年5月17日參加漢光演習時，因傘未全開，從1300呎高空摔下，昏迷6天奇蹟清醒，6月25日從童綜合醫院轉至三軍總醫院治療，經醫療團隊8個多月照料，從最初肢體幾近全癱且需要仰賴呼吸器，到現在能流暢以右手進食、使用手機及寫字，自主使用滑行輪椅，以及在家人攙扶下行走。

▲秦父轉交秦良丰親筆感謝信給陳元皓醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

秦良丰主治醫師、三軍總醫院神經外科部主任陳元皓回憶，秦良丰剛轉來醫院時，頭部、胸部、腰椎等多處骨折，初期評估上因包括脊髓損傷，肢體幾近全癱，只剩左下肢還有感覺。經由神經內外科、腸胃科、呼吸治療小組、精神科、泌尿科、重症醫療部、神經照護中心等20個單位做跨部位治療，終於讓他的肢體恢復再進一步。



三軍總醫院院長蔡建松表示，良丰在三總治療的過程中，包括總統、部長、局長都給予很多的鼓勵與打氣，「一個重傷的戰士能恢復到這個階段，可說是國軍精神的體現。」他也提到，秦良丰的復健過程十分辛苦，「課表從早排到晚，復健強度不輸在特戰隊的日子。」

▲面對醫護與特戰官兵鼓掌，秦良丰以揮動右手回應。（圖／記者吳澄杰攝）

陳元皓表示，秦良丰轉到高雄國軍總醫院後，仍需持續復健工作，先前已透過視訊先做交接，這次也有醫師、護理師陪同前往，約在高雄待3天，讓復健動作能夠精準傳達。短期目標為讓雙手協調性更精準，自我照顧上更方便，「至於恢復到工作情形，可能需要一段時間評估」，會再與高雄國軍醫院做進一步聯繫。

蔡建松補充，良丰現在已可達成高鐵從南港南下左營，再由復康巴士接回醫院，「搭乘大眾交通工具不是問題」，未來也有望返家。

秦良丰約於10時20分在家人的陪同下，坐在輪椅上由護理師推出，經過大廳時醫護人員與特戰官兵都報以熱烈掌聲，秦良丰也輕揮右手回應。秦良丰上車前被問到心情如何？他燦笑表示，「很開心。」而回高雄後最大的目標，「就是趕快站起來」。