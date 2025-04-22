衛福部放寬中藥販售　藥師公會抗議：部長腦袋裝大便

▲藥師公會全聯會今日（22日）於衛福部正門快閃抗議。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前公告相關規定解釋，中藥從業人員符合一定標準可以販賣中藥材，藥師公會對此感到不滿，今日（22日）於衛福部正門快閃抗議，痛批衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰是「腦袋裝大便的官員」不適任。衛福部則回應，尊重藥師團體的訴求，不過一切依法行政。

衛福部3月18日發布的衛部中字第1141860113號令，新增核釋藥事法第103第2項後落日條款「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。數百名藥師今日也為此規定到衛福部門口抗議，呼籲衛福部立即撤回相關命令，捍衛全民用藥安全。

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藥師公會秘書長、立委林憶君指出，衛福部此項命令，將特定的人未經藥師國考，走後門就可經營中藥販賣業務，此事件對人民健康的不負責任，不僅為違法者開後門，更嚴重侵害中醫師的診療權與藥師的調劑權，將全民健康置於無專業保障的風險之中。

黃金舜也提到，這項命令一舉摧毀政府與藥界多年來共同守護的用藥安全機制，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，完全無需藥師專業把關。「沒有藥師的中藥，你敢吃嗎？」這不只是執業權的剝奪，更是對全民健康的嚴重威脅，此命令根本是「為違法者量身打造的合法化通道」，一紙行政命令就足以瓦解多年建立的用藥安全防線。

藥師公會質疑衛福部的政策彷彿允許「修幾門課就能賣藥」，既不需通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。黃金舜強調，不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策，《藥事法》不是裝飾品，行政命令更不是特赦令，全聯會將於5月4日號召全國藥師發起更大規模的抗議行動，直達總統府。