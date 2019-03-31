阿里山的「血愛玉」　30歲青年採果摔癱...回診媽媽更痛苦

▲嘉義基督教醫院除了駐診山美衛生室，也會定期對病患進行居家訪視。（圖／安欣瑜醫師提供）

記者嚴云岑／專題報導

阿里山的姑娘重返阿里山，帶來的不只醫療，還有愛。安欣瑜觀察，阿里山最需解決長照與早療問題，而現在的「阿里山模式」，都是聘山上的人，照顧山上的人，如果訓練不足，很容易就出包。她所在的醫療群組裡，曾有社工師回報老人家把軟便塞劑吞下肚；還有一名模板工人，血壓飆到190卻未定期服藥，年僅29歲就過世。

跟著嘉義基督教醫院承接阿里山南三村醫療照顧10年來，安欣瑜遇到的故事難以計數，讓她印象最深的，莫過於一名住在特富野部落的30多歲青年，為了摘愛玉果從樹上摔下，脊髓損傷導致全身癱瘓，生活起居仰賴母親照顧，每次到醫院回診，都由母親開著藍色小貨車，他躺在後車廂一路顛簸下山。

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「大家都說阿里山的愛玉好吃，但在我看來，根本是『血愛玉』。」安欣瑜說，愛玉是攀藤植物，「附生的樹有多高，它就長多高。」山上工作機會少，年輕力壯的部落青年，只能從事勞力工作，採摘愛玉果也是其中一環。不過，由於攀爬時並未穿戴安全措施，一旦摔下，就是重傷。

▲愛玉為潘藤類植物，阿里山青年採果摔傷案例時有所聞。（圖／愛玉資料照 ，與文中案例無關／苗栗農業改良場提供）

安欣瑜回憶第一次看到該名青年，脊髓損傷伴隨嚴重腦傷，只能全天臥床，因為照顧方式不佳，身上也有傷口。3年前嘉義基督教醫院導入居家服務後，由居服員介入幫忙洗澡，物理治療師教導母親拍背方法，身體狀況已大為改善。前些日子他突然血尿，也是仰賴衛生所醫師配合，即時趕赴更換尿管，才不致於造成感染。

山上健康困境不只一樁。安欣瑜在巡迴醫療時，也遇過一名茶山村的高齡聾啞兄弟，2人一見到她，就頻頻說「每天晚上皮膚都很癢」，她親赴家中查看，結果發現問題出在床墊，「他們家是用草蓆墊，我一翻開，發現裡面都是蟲。」一問之下才知這張草蓆已有30年歷史，後來結合社工師募資更換床墊，皮膚病也不藥而癒。

▲巡迴醫療每次出勤，都需動用許多人力。（圖／安欣瑜醫師提供）

為了原住民健康，健保署1998年推動「山地離島偏鄉醫療給付計畫（IDS）」，至今納入15縣市、52鄉鎮市，2019年編列預算高達6億5500萬元。阿里山自1998年納入計劃以來，截至2018年底，已服務超過70萬人次、累積相關醫療支出約10億元。依據最新給付標準，參與IDS計畫的醫院，每趟出勤可獲得1700點，但對於深耕當地的醫院，其實遠遠不足。

安欣瑜提到，巡迴醫療每趟出勤除了醫師，護理師、社工師也會一併參與，「出去一定賠錢。」嘉基醫護之所以能堅持，是因為醫院的支持，希望能給山地不間斷的醫療。不過，她在回鄉10年間，也觀察到許多原住民雖然生活窮困，卻因持有山區保留地，無法被認定為弱勢，希望政府能正視這塊問題，改善原鄉困境。

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