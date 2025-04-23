產檢寶寶肚子有巨大腫瘤　醫一周後再照超音波：心跳停了

▲寶寶肚子有一顆巨大腫瘤。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧表示，一名孕婦產檢時，發現寶寶肚子有一顆巨大腫瘤，一周後再照超音波，「探頭一放上去，胎兒心跳停止了。不過，我們都做好準備了。」

蘇怡寧22日在臉書說，關於失去，關於胎兒異常，上個月的事情了，有位媽咪前面的產檢都很順利，之前檢查也都OK，到了20周產檢，超音波一放下去，「我有點震驚」。

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蘇怡寧指出，寶寶的肚子有一顆巨大的腫瘤，「我看了很久，心中大概有想法，但最難的其實是如何讓媽咪知道這件事情，很難啟齒，但我還是得說。還好媽咪比我想像的冷靜跟勇敢，問我接下來該怎麼辦？」

▼寶寶肚子有一顆巨大腫瘤。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧對孕婦表示，他盡快幫忙安排MRI核磁共振檢查，以及安排另外一位專業醫師轉診給第二意見，先把所有的事情搞清楚再來擬定方向；所以在最快的時間內，他安排完胎兒MRI，及好友台大婦產科醫師施景中的門診，希望在最短時間內釐清所有事情。

蘇怡寧提到，一個星期後，媽咪又回來他的門診，也已經知道這個預後實在不理想，「我們也開始討論要如何準備接受這件事情，這時候超音波探頭一放上去，胎兒心跳停止了。不過，我們都做好準備了。」

蘇怡寧說，「有時候我們不一定能改變上天的安排，結果不盡然都可以是美好的，但我們可以試著更平靜走過這一段，休息一下，我們會再見面的。」

對此，許多網友留言，「體貼媽媽的寶寶！會再回來的」、「孩子有緣的話，會再回來的！其實本來就很少人，第一次懷孕能順產的。」也有過來人說，「我記得那時候胎停，我在蘇醫師面前直接掉眼淚欸，不知道蘇媽媽一個月要遇到幾次這種事情。」