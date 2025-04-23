康橋重傷生收治外科加護病房！台大：受傷部位多「首重腦部穩定」

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

康橋國際學校學生進行「單車環島成年禮」，昨（22日）在彰化遭轎車逆向撞擊造成7名學生受傷，傷勢最嚴重的顏姓學生昏迷指數今天進步到8分，但尚未脫險境，已經安排轉送台大醫院。台大醫院今（23）日下午證實傷者已經送抵台大，後續會轉治外科加護病房收治。醫師評估狀況算穩定，以腦部穩定為首要，但受傷部位影響科別多，會多科會診後續治療。

康橋國際學校秀岡校區學生日前進行「單車環島成年禮」，22日行經埤頭鄉彰水路3段時，突遭逆向轎車撞上，造成7名學生、駕駛共8人受傷，其中顏姓男學生傷勢嚴重意識不清，經轉送彰基救治後昏迷指數已從3升到8，彰基稍早表示，經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，已安排轉送至北部醫院（台大總院）進行後續治療。

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台大醫院發言人陳彥元稍早證實患者已經送抵台大醫院，會安排神經外科加護病房收治。陳彥元分析，昏迷指數從3分到15分，7分以下算是不好，目前根據友院資料與新聞資料已經達到8分以上，預後應該會朝比較樂觀方向走。

台大醫院外科部副主任、神經外科醫師王國川受訪表示，該名學生目前狀況還算穩定，但因為他受傷部位影響科別多，會有多科一起會診做後續治療，首要還是腦部先穩定再說。至於情況是否樂觀，王國川語帶保留僅說「不會太早去預測，目前算是穩定。」

重傷的顏姓學生是校內知名的西洋劍好手，不僅多次代表學校出征各項賽事，更屢次奪得雙料冠軍殊榮，為校爭光。卻因為一場突如其來的車禍意外，導致左側頭部嚴重受傷。消息傳出後，顏生的擊劍教練難掩焦急與悲痛，多位師長、同窗及親友也紛紛在社群平台留言祈福，集氣盼他能戰勝傷痛、度過難關。