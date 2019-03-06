▲用加「防腐劑」沐浴乳易長濕疹？專家打臉：不加更糟。（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

台灣氣候溫暖潮濕，為了防止產品變質，沐浴乳中也需適度添加防腐劑，但近日網路流傳，沐浴乳添加防腐劑，容易導致濕疹或過敏，讓許多民眾好擔心。對此，食藥署表示，國際間針對化粧品中的防腐劑均有訂定限量管理，目前尚未有足夠證據顯示在添加限量濃度下會危害人體，消費者無須過度恐慌。

食藥署表示，沐浴乳適度添加防腐劑的目的在於降低微生物孳生風險並防止產品腐敗，若未添加，產品保存期限不僅會縮短，也更容易遭細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質，可能會對肌膚造成更大的傷害。

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食藥署提到，沐浴乳添加防腐劑是否引起溼疹、過敏，因個人體質而異，並非每個人使用都會發生。目前國際間針對化粧品中的防腐劑均有訂定限量管理，也尚未有足夠證據顯示在添加限量濃度之下的防腐劑會危害人體健康。

為保障民眾的使用安全，食藥署已公告化粧品防腐劑限量規定與使用限制，並參酌科學性風險評估結果及隨時關注國際間化粧品相關安全資訊。食藥署另提醒民眾，為避免殘留，使用沐浴產品後要沖洗乾淨；若皮膚發生紅疹等狀況請停止使用該沐浴產品，必要時請儘速就醫。