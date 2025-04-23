國光生技老鼠亂竄實驗室！衛福部今稽查　邱泰源：最重罰200萬

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國光生技是台灣第一家研發、生產疫苗的上市公司，每年提供5成以上的公費流感疫苗給國人接種，之前爆出流感疫苗變色事件後，今再被內部吹哨者爆料廠內有百隻老鼠亂竄，臭味籠罩整間實驗室。對此，衛福部部長邱泰源今表示，食藥署已經派員前往稽查，如果有違反GMP規則，可依照《藥事法》罰款3萬到200萬。

吹哨者爆料去年7月底，就在變色疫苗事件發生2個多月前，台中潭子廠區曾經爆發嚴重汙染事件。有同仁發現樓梯到辦公室瀰漫惡臭，很像動物排泄物味道。

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後來內部有同事到研發部實驗室拿器材，一開門就聞到濃濃屎尿味，還夾雜著動物體味，才發現實驗桌有12籠、120隻白老鼠在半開放的塑膠籠中不停躁動繞圈，角落堆了4個廠商用來裝白老鼠的紙箱，箱子被鼠尿浸濕、變色發臭，箱內還有難以計數的黑色鼠屎。此事件發生後，不少員工都不敢相信這麼誇張的事件會發生在研發疫苗的實驗室。

邱泰源今上午受訪時表示，今天食藥署已經派員去稽查，如果有違反GMP規則，可依照藥事法罰款3萬到200萬，不過疫苗出廠後，都會經過11道檢驗才會封緘，疫苗品質安全是沒有問題。

邱泰源強調，只要是醫藥疫苗產品，衛福部有責任提供最安全最高品質的疫苗，目前已經派人去查明情況，有違反規定就會按照法規處理，調查結果會以最快的速度跟大家報告，今天一定會去查清楚。