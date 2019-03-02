急診排行榜出爐！林口長庚病患最多　最塞的醫院卻是「它」

▲台大醫院蟬聯最塞醫院。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

分級醫療推動2年來，急診壅塞改善了嗎？根據健保署統計，105年急診就醫740萬人次、106年下降到700萬人次，但去年又略微回升，來到712萬人次，其中以林口長庚就診20萬人次最多，台大醫院急診滯留超過48小時佔比7.9%最高。急診醫師表示，醫學中心急診滯留率高，與收治較多急重難症有關。

急診雍塞議題長期為醫界詬病。健保署最新資料指出，107年急診就診人次前5名分別為林口長庚20萬6657人次、市立聯合醫院18萬7527人次、台北馬偕17萬3777人次、中國附醫15萬1766人次、亞東醫院13萬0494人次。高雄長庚、奇美醫院、台大醫院、三軍總醫院、成大醫院則緊追在後。

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▲急診就診人次排行榜。（圖／健保署提供）

至於雍塞醫院排行，台大醫院再度蟬聯冠軍，急診就醫的10萬6567人次中，有8412人次在急診治療超過48小時，佔比高達7.9%。義大醫院、新光醫院、台中榮總、林口長庚、台北榮總、高雄長庚、亞東醫院、奇美醫院、慈濟醫院則分居2至10名。

健保署副署長蔡淑鈴表示，近3年來急診就診都在700萬人次上下，雖然去年略升，但在在保署看來，「仍屬正常波動」。

蔡淑鈴還提到，在大醫院急診普遍壅塞的情況下，還是有一些「模範生」。她特名點名林口長庚、台中榮總、高雄榮總3家醫院，因為院內政策以將急診病人收入院為導向，台中榮總甚至還推出了「急診後送病床」，都能在短時間內紓緩急診雍塞。也因如此，林口長庚就診人次雖高達20萬，但急診壅塞率卻只有2.6%，排名第五。

▲林口長庚就診人次最多。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，對於急診壅塞，新光醫院急診部主任張志華卻有不同看法。他表示，急診室的角色不只有緊急病患，還會收治一些困難、重大傷病、癌症病患，更要考量家庭經濟困難等問題。

張志華提到，每家醫院的健保病床數有限，很多病患會留在急診，可能是因為沒有辦法負擔差額病房。另外，若急診收治到癌症病患，大多會幫他們轉回原本就診醫院住院，有時沒有空床，「一等就超過48小時」，覺得以此評斷急診壅塞不是很客觀。