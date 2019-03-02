小病照衝急診！檢傷分類3、4級佔大宗　「這些症狀」最多

▲急診打點滴資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

根據健保署統計，去年全台醫院急診量高達712萬人次，以「不明原因發燒」43.9萬人次最多，「腹痛及骨盆痛」43萬人次居次、「頭暈及目眩」25.2萬人次排名第三，腸胃炎、喉嚨痛及胸痛、泌尿道疾病等也上榜。急診醫師表示，健保最為人詬病之處，在於民眾端未訂出嚴格限制，民眾仍會因小病衝急診，導致急診壅塞不斷重演。

民眾到急診就醫時，醫護人員會依照疾病嚴重度分為5等級，1級最嚴重、5級最輕微，3至5級為健保署定義的「輕症」。依據健保資檢傷分類登錄資料，107年急診就醫民眾中，以3級479萬1646人次最多，佔比高達67%，其次則為4級98萬1170人次（14%）、2級73萬8830人次（10%），1級、5級墊底，分別只佔了3%與1%。

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▲小病照衝急診！檢傷分類3、4級佔大宗，發燒腹痛頭暈最多。（圖／ETtoday資料照）

在就醫項目來看，前10名分別為不明原因發燒、腹痛及骨盆痛、頭暈及目眩、其他及未明示非傳染性胃腸炎及結腸炎、喉嚨痛及胸痛、手部開放性傷口、頭部表淺損傷、肺炎、泌尿道及其他疾患、急性上呼吸道多處或未明示性感染。

健保署副署長蔡淑鈴表示，106年4月15日推動分級醫療，調漲急診部分負擔後，檢傷分類在4、5級的輕症病患已有明顯下降，106年較105年減少20.9萬人次，107年再較106年減少8.8萬人次。健保署去年12月1日也投入7億點，提高地區醫院假日門診診察費，鼓勵假日開診，紓緩急診壅塞人潮。

▲急診就診十大主診斷排名。（圖／健保署提供）

新光醫院急診部主任張志華表示，雖然健保已將輕症急診部分負擔，從450元提高至550元，但因區隔不大，民眾生病第一時間還是會想到大醫院求診。他呼籲，像是感冒、腸胃炎等疾病，可以先到基層診所或地區醫院先就醫，醫師若無法處理，會依正常管道轉診到大醫院。貿然到大醫院急診，不僅要多花時間等待治療，還容易遭到流感或病毒感染。