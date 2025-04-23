北榮推「健康環保蔬食3日套餐」　員工餐廳每周一供應無肉早餐

▲北榮發表環保蔬食3日套餐。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

近年健康蔬食的風潮席捲全球，不僅節能減碳，促進環保永續發展，還能改善身體健康，國外有多家醫院響應健康蔬食風。台北榮總營養部也從院內員工餐及病人飲食做起，今特別發表健康環保蔬食3日套餐。

美國2012年起威斯康辛州的水城區域醫療中心，推動健康飲食在地化，於院區種植各種蔬果提供病人食用，實踐從農場到醫院病床的供餐革新作法（Farm to hospital bed）；英國2019年起有53間醫院提供素食三明治；馬來西亞2021年起醫院響應健康蔬食風，制定星期一無肉日；紐約市2022年有11家公立醫院將蔬食飲食設為預設餐點選項。

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北榮營養部主任曾芬玲指出，營養部從院內員工餐及病人飲食做起，113年起員工餐廳共實施6天無肉日，114年起每周一供應蔬食無肉早餐、每周一次蔬食快餐、每天一道蔬食麵食、住院病人也有多種蔬食餐點可供選擇，此外並邀請專家學者，舉辦多場介紹蔬食課程及員工手作活動。



北榮今也發表健康環保蔬食3日套餐，設計原則為不含任何肉類，使用碳排較低的雞蛋、豆腐、牛奶及其製品，以蕃茄、芹菜、九層塔、洋蔥、薑、蒜等食材增加風味，選擇台灣在地當季蔬果，並儘量減少使用加工製品。

▲北榮護理部推環保蔬食。（圖／記者趙于婷攝）

曾芬玲說，考量一般成年國人體型，每公斤熱量需求約25到30大卡，北榮營養團隊特別設計1800大卡左右套餐，含蛋白質70公克以上，膳食纖維至少25公克，達到國健署建議量1000大卡、14公克纖維。

內容選擇高纖主食，如紅藜麥飯、紫米飯、芝麻饅頭、全麥土司及雜糧餐包，豐富的蛋白質來源，除了毛豆、豆包、豆腐、豆漿之外，還有雞蛋、牛奶、優格、起司等，免除國人擔心蔬食的蛋白質不足疑慮。

除此之外，也搭配綠花菜、龍鬚菜、高麗菜、胡蘿蔔、番茄、蘆筍、黃豆芽、紫甘藍、櫛瓜、茄子、秋葵與各色甜椒，再佐以當令在地水果，以芹菜、九層塔、洋蔥等提味。

曾芬玲強調，因應全球趨勢，期望醫院不單是濟世救人，更能成為環境保護的貢獻者，戮力推動節能減碳措施，一年減少碳排量共1738.1萬度電，總減碳量相當於22.2座大安森林公園一年吸碳量。