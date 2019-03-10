ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

藥品放冰箱才不會壞？　專家搖頭另點出「2母湯地點」

ETtoday健康雲

▲▼醫藥,藥品,健康,藥盒,用藥安全,藥害救濟。（圖／記者李毓康攝）

▲藥品放冰箱才不會壞？專家搖頭點出「3母當地點」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

許多人對藥品保存都有錯誤迷思，還有人認為「藥品放冰箱才不會壞掉！」甚至嫌開藥罐太麻煩，自行分裝在夾鏈袋中服用，殊不知這些做法都會造成藥品變質。北市聯醫松德院區藥師許馨丰受食藥署之邀，分享保存藥品「3不原則」，除了放冰箱是大忌外，還有2個地方最好少放。

許馨丰提到，大多數的藥品易受光線、濕氣、溫度影響變質，其中又以放冰箱、放車上、放口袋最危險。她解釋，藥品放冰箱容易受潮變質，且容易讓孩童以為是食物而誤食，除非藥袋上有註明「需冷藏或請置於2-8度」，否則皆不建議放冰箱。

請繼續往下閱讀...

放在車上也有風險，尤其是夏天車內溫度飆高到5、60度，可能會讓藥品因高溫變質；放在口袋則會是到體溫、衣物擠壓等影響，建議還是將藥品存放在室內乾燥、陰涼、避光之處，才不會影響藥效。

▲▼眼藥水,點眼藥,眼藥。（示意圖／達志影像）

▲眼藥水保存也有撇步。（圖／示意圖／達志影像）

除了保存地點需留意外，不同類型的藥品，也有不同的保存方式。許馨丰提醒，口服錠劑或膠囊、外用藥品，盡可能原包裝保存，並依據醫囑或藥袋，於當次治療期間使用；若自行於藥局購買的藥品，開封後建議於6個月內使用完畢，但若有異狀應丟棄或回收。

眼藥水或藥膏若使用不當，容易造成眼睛感染，建議開封後應於治療期間使用，未用完就要丟棄，確保眼睛安全。部分眼藥水需要冷藏，使用前可先用手搓揉瓶身回溫，以免刺激。另外，胰島素未開封前需冷藏，開方後可於室溫保存，但當次治療期間未使用完就要丟棄；栓劑則需放在避光、陰涼處，如因遇溫度較高時軟化，可在使用前放入冰箱使其變硬。

小朋友的糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間使未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，詳讀包裝說明來進行保存。藥品混合後可能產生未知的化學作用，建議當次未服用完則丟棄。

洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊」：那ㄟ加散

關鍵字： 用藥健康 食藥署 藥師站台
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鮮血滲衣！58歲男左胸「乳頭爆漲8cm」　他當胸肌拖10年

影／宣稱解決青光眼被抓12次　「台灣綠蜂膠PPLs」奪廣告違規王

用加「防腐劑」沐浴乳易長濕疹？　專家打臉：不加更糟

笑氣吸上癮！17歲少女「追求興奮」　4個月後竟無法行走

「12個字＋1笑臉」秦良丰寫的親筆信　讓主治醫師好感動

影／全癱9個月終出院！秦良丰「揮右手燦笑」　靦腆說出「小心願」

影／降血壓原料藥爆「新致癌物」　2藥品中標...3188萬顆預防下架

小病照衝急診！檢傷分類3、4級佔大宗　「這些症狀」最多

急診排行榜出爐！林口長庚病患最多　最塞的醫院卻是「它」

「地瓜葉能排毒！」誇張網路謠言滿天飛　逾8成與飲食有關

讀者迴響

回到最上面