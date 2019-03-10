藥品放冰箱才不會壞？　專家搖頭另點出「2母湯地點」

▲藥品放冰箱才不會壞？專家搖頭點出「3母當地點」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

許多人對藥品保存都有錯誤迷思，還有人認為「藥品放冰箱才不會壞掉！」甚至嫌開藥罐太麻煩，自行分裝在夾鏈袋中服用，殊不知這些做法都會造成藥品變質。北市聯醫松德院區藥師許馨丰受食藥署之邀，分享保存藥品「3不原則」，除了放冰箱是大忌外，還有2個地方最好少放。

許馨丰提到，大多數的藥品易受光線、濕氣、溫度影響變質，其中又以放冰箱、放車上、放口袋最危險。她解釋，藥品放冰箱容易受潮變質，且容易讓孩童以為是食物而誤食，除非藥袋上有註明「需冷藏或請置於2-8度」，否則皆不建議放冰箱。

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放在車上也有風險，尤其是夏天車內溫度飆高到5、60度，可能會讓藥品因高溫變質；放在口袋則會是到體溫、衣物擠壓等影響，建議還是將藥品存放在室內乾燥、陰涼、避光之處，才不會影響藥效。

▲眼藥水保存也有撇步。（圖／示意圖／達志影像）

除了保存地點需留意外，不同類型的藥品，也有不同的保存方式。許馨丰提醒，口服錠劑或膠囊、外用藥品，盡可能原包裝保存，並依據醫囑或藥袋，於當次治療期間使用；若自行於藥局購買的藥品，開封後建議於6個月內使用完畢，但若有異狀應丟棄或回收。

眼藥水或藥膏若使用不當，容易造成眼睛感染，建議開封後應於治療期間使用，未用完就要丟棄，確保眼睛安全。部分眼藥水需要冷藏，使用前可先用手搓揉瓶身回溫，以免刺激。另外，胰島素未開封前需冷藏，開方後可於室溫保存，但當次治療期間未使用完就要丟棄；栓劑則需放在避光、陰涼處，如因遇溫度較高時軟化，可在使用前放入冰箱使其變硬。

小朋友的糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間使未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，詳讀包裝說明來進行保存。藥品混合後可能產生未知的化學作用，建議當次未服用完則丟棄。