美9成牙膏含鉛！台常見品牌也中　譚敦慈：刷牙留意步驟

▲美國一項研究驚爆9成牙膏含有鉛，引起關注。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／鏡週刊

美國近來一項研究震驚全球，指出市售牙膏高達9成含有鉛等重金屬，引發消費者對口腔清潔用品安全的高度關注。該調查由非營利環保團體「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）發起，檢測51款成人與兒童牙膏與牙粉產品，發現其中90%含鉛、65%含砷、近半數含汞、1/3含鎘，連標榜天然與兒童專用的產品也未能倖免，甚至涵蓋多個國際知名品牌。

「無鉛安全媽媽」創辦人魯賓（Tamara Rubin）表示，這些產品可能透過天然添加物如膨潤土、羥基磷灰石與碳酸鈣等原料引入重金屬。鉛含量較高的牙膏，多數含有膨潤土。而鉛本身已被美國聯邦政府確認為「任何劑量皆有毒」，且目前聯邦的容許上限（20,000ppb）明顯高於部分州如華盛頓州所訂定的新標準（1,000ppb），引發專家批評監管不足。

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對此，衛福部食藥署回應表示，依我國《化粧品衛生安全管理法》，牙膏若含鉛、砷、汞、鎘等成分，其殘留量不得超過法定標準，違者將面臨2萬至500萬元罰鍰，並可按次處罰。現階段，民眾應注意產品標示與來源，選擇合格產品。

「無毒教母」譚敦慈也提出實用建議，她表示，固定使用單一品牌可能讓人體暴露於同類添加物長期累積，建議「分散使用、降低風險」。她個人習慣使用純素色、成分單純的牙膏，並根據牙齒狀況挑選產品，例如蛀牙者可選含氟濃度較高的牙膏。

譚敦慈強調，刷牙的正確順序也有助保護牙齒，建議應先以清水漱口去除食物殘渣，再用牙線與牙間刷清潔牙縫，最後使用沖牙器輔助，減少琺瑯質受損風險。為避免牙刷孳生黴菌，她每3週更換牙刷，並分開存放家人牙刷，甚至建議每人使用專屬牙膏以防交叉感染。

台北長庚紀念醫院牙科副主任林岱民則補充，刷牙應採「貝氏刷牙法」，以45度角輕刷牙齒與牙齦交界處，並選用柔軟刷毛，避免硬刷造成牙齦退縮與琺瑯質磨損。



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