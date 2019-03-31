▲「幫鳥醫好拉肚子」樂野醫療站首任駐診醫，動物生病也找他。（圖／嘉義聖馬爾定醫院提供）

記者嚴云岑／專訪

早在健保IDS計畫推展到阿里山前，嘉義聖馬爾定醫院已搶先進駐，1998年於阿里山公路95公里處成立的「樂野醫療站」，是全台最早提供24小時緊急醫療服務的醫院。嘉義聖光診所家醫科醫師鍾永鋒，為醫療站首位駐診醫師，雖已離開17年，他講起看診趣事，依然記憶猶新，在駐診的4年間，他不只醫人，還曾幫鳥治好拉肚子，就連原住民的獵犬受傷了，也會帶來醫療站尋求協助。

鍾永鋒自1998年至2002年在樂野醫療站駐診，在草創期只有2位醫師輪班，每次上山就要待上3、4天，每天除了早、午、晚三個門診，還提供夜間急診，由於醫院當時在宣傳時，主打24小時都能看診，讓許多原住民誤以為隨時來都可以，也讓他在駐診之初吃盡苦頭。

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「大概從12點以後，每1小時就會來一個病人。」鍾永鋒苦笑，他還記得第一天看診時，只有13個病人，「結果晚上喝酒、打架一波波湧入。」等處理好一批病患，才躺下幾分鐘，又有另一批病患進來，等到全部處理完，都已經天亮了，所幸後來居民了解「緊急」醫療意義，他才能好好睡一覺。

▲樂野醫療站病床。（圖／記者嚴云岑攝）

樂野醫療站成立之初，每日門診量約100人，但來的不只人，還有動物。鍾永豐印象最深的，是一名住在深山的原住民，他帶著自己養的小鳥來到診間，希望能一併看診。

「我跟他說，動物醫療與人類醫療不同，但他很堅持，說我們可以幫他。」拗不過苦苦哀求，鍾永鋒只好開給他小劑量消化、止瀉藥物，讓原住民自行帶回家餵藥，原本他也沒放在心上，「結果幾天後他又跑來診間，跟我說鳥的拉肚子已經好了。」

來找鍾永鋒的動物不只鳥類。鍾永鋒笑道，當時許多原住民都有飼山豬獵犬，某天有一名原住民，帶著嚴重撕裂傷的狗來到醫療站，要求醫師幫忙縫合，雖然礙於法規無法直接協助，他還是提供了針線與藥物，並教導縫合方式，由原住民親自動手，在他的指點之下，狗兒也順利找回健康。

▲樂野醫療站注射室，牆上掛有毒蛇衛教。（圖／記者嚴云岑攝）

▲樂野醫療站現任駐診醫師蔡頤恩介紹疫苗保存冰箱。（圖／記者嚴云岑攝）

在山上駐診，天天都要面對不同的挑戰，除了晚上經常被叫起床，清晨5、6點也常有「路過」病患在候診間徘徊，等著領慢箋藥物，但所有事件與「生產」相比，猶如小巫見大巫，也是所有駐診醫師最怕遇到的難題，偏偏鍾永鋒就遇上了，還是在無法後送的颱風天。

2001年納莉颱風強襲阿里山，鍾永鋒正在樂野醫療站值班，晚間一名孕婦被送進來，一問之下才知，她懷了雙胞胎，在家生完第一胎，第二胎生到一半產程就停了，家人想起樂野醫療站有24小時服務，緊急送去，卻讓他慌了手腳。

「生產人命關天，弄不好就是兩條命。」鍾永鋒回憶，在接到孕婦後，他馬上聯絡消防隊，詢問能否派遣救難直升機上山，卻馬上被打槍，直言「颱風天不飛。」他只好改請救護車載下山，「結果開到一半路坍了，我們又重新折返醫療站。」

▲聖馬爾定醫院家醫部主任陳志誠在樂野醫療站值班時，也遇過緊急接生事件，且一天接生2位。（圖／嘉義聖馬爾定醫院提供）

時隔多年，鍾永鋒回憶起此事，依然十分激動，不知是神明保佑，還是路途顛簸刺激產程，該名孕婦在卡了12小時後，終於生下第二名寶寶，隔天風雨退去，救難直升機才將3人載往山下，經檢查母子均安。

鍾永鋒結束駐診生涯後，回到聖馬爾定醫院家醫科看診，前年轉至聖光診所服務，對他而言，4年的駐診時光，有苦有甘，尤其原住民特有的「古意」，更是讓他備感親切。不過，最難忘的，莫過於樂野醫療站的那扇窗，「那裡真的很漂亮，你坐在那往後看，每天山的顏色都不一樣。」

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