「唾液腺癌」恐臉歪面癱！長庚研究：正子攝影可準確評估放療效果

▲葡萄糖正子攝影可準確評估唾液腺癌患者的放射治療效果。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

唾液腺癌在頭頸癌中較為罕見，醫師指出，常見症狀包含耳朵附近的無痛腫塊，還有臉部歪斜、面癱等神經學症狀。雖然治療以手術切除為主，但如果腫瘤侵犯神經等重要結構無法手術，或者手術後有殘餘腫瘤，需接受放射治療。林口長庚醫院今（23）日公布研究成果，研究團隊證實「正子攝影」可準確評估唾液腺癌放療效果，避免過度治療造成其他副作用。

台灣每年約新增近萬名頭頸癌病患，為全國第六大癌症，其發生率更是發達國家的三倍，顯示頭頸癌在台灣的公共衛生影響不容忽視。在眾多頭頸癌類型中，唾液腺癌屬於較為罕見的型態，僅佔頭頸癌總數約3-5%。

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林口長庚放射腫瘤科系副系主任謝承恩指出，唾液腺癌的臨床表現多樣，常見症狀包括耳朵附近的無痛腫塊，有些患者亦可能出現臉部歪斜、面癱等神經學症狀。由於唾液腺癌病例相對稀少，加上病程及預後變異性大，全球尚未建立統一的治療與追蹤準則，這給醫師和患者帶來了極大的挑戰。

▲傳統核磁共振影像(左上與左下)難判別唾液腺癌放射治療後的發炎反應或殘存腫瘤(綠色箭頭與星號)；正子攝影(右上與右下)能更準確地評估治療反應(星號)，從而減少不必要的醫療介入。（圖／長庚醫院提供）

謝承恩表示，唾液腺癌的治療主要以手術切除為主，但由於腫瘤常常侵犯神經、顱底等重要結構，導致不少患者無法接受手術，或即使手術仍存在殘餘腫瘤的風險。在這種情況下，放射治療是一項非常重要的治療手段。透過高能量的X光或質子射線照射，放射治療能夠有效破壞癌細胞，從而抑制腫瘤的生長。

但由於唾液腺癌屬於生長速率較慢的癌症，謝承恩說明，患者在接受放射治療後，腫瘤明顯萎縮往往需要數個月的時間。此外，放射治療後周邊組織常會出現發炎反應，這使得傳統影像技術在判斷是否還存在殘餘腫瘤時面臨困難，也因此難以決定是否需要進一步的治療。這種不確定性往往給患者帶來極大的心理壓力，同時也增加了癌症可能進一步惡化的風險。

▲謝承恩醫師(右)與陳柏元醫師(左)研究團隊合影。

為解決此臨床困境，林口長庚醫院放射腫瘤科醫師陳柏元及指導教授謝承恩研究團隊，分析林口、基隆、高雄及嘉義長庚四個院區共115位接受放射線治療的唾液腺癌病患，展開為期五年以上的追蹤、觀察與分析。研究結果顯示，葡萄糖正子攝影對於評估唾液腺癌患者放射治療效果的準確性高達85%，顯著優於傳統電腦斷層或核磁共振影像約60%的準確率。

謝承恩說明，研究證實葡萄糖正子攝影能更有效檢測出放療後殘存腫瘤的情形，一方面能更早識別出放射治療效果不佳的患者，從而及時介入輔助性化學治療或手術切除殘餘病灶，以提高疾病控制的機會。另一方面，放射治療效果良好的病患，可因為正子攝影避免不必要的後續醫療介入，進而減少由過度治療可能引起的顏面缺損、吞嚥困難、神經損傷等副作用風險。

謝承恩強調，正子攝影作為一種非侵入性、快速且安全的檢查方式，能夠及早評估治療效果，從而協助臨床醫師制定個人化的精準醫療策略。相關研究成果於2025年2月發表核子醫學界頂尖國際期刊「臨床核子醫學（Clinical Nuclear Medicine）」。