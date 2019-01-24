吃魚恐智力衰退！專家揭「殘酷真相」...獨授3大絕竅選好魚



▲吃魚真的對身體好嗎？專家一次說給你聽，還加碼提供選好魚3大絕竅。（影／招名威教授 毒理專家授權提供，請勿任意使用）



文／招名威教授 毒理專家

過年又到了，大魚大肉勢必免不了！魚的營養價值高，而且脂肪含量很低，是好事，表示吃魚不會變胖。

在魚類中，脂肪含量最多不超過10％，不同魚種，脂肪含量不同，但平均來說5％左右。其中的脂肪多為不飽和脂肪酸，包括單元不飽和脂肪酸（棕櫚酸和油酸）和多元不飽和脂肪酸「亞油酸、亞麻酸二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）組成」。

這些不飽和脂肪酸能幫助人體製造好的細胞膜，可以讓細胞獲得更充足的養分。尤其針對免疫細胞，可提升免疫力，降低不正常的過敏或發炎的反應，可預防自體免疫疾病的發生，當然，對大腦的健康和發育也非常有益。



▲魚類的脂肪含量很低，也就是說，吃魚不會導致肥胖。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



魚類也是人體必需氨基酸的來源之一，因為魚類的氨基酸組成與人類需要的相當接近，所以生物利用率很高。此外，魚富含豐富的礦物質、硫胺素、核黃素、尼克酸、煙鹼素、維生素等，適量的攝取能增強免疫細胞的活力和殺菌能力，也可以舒緩精神壓力，還能幫助神經系統功能正常運作。更重要的是，大人小孩都適用！

好處說完了，現在要來說一下壞處

好比電影《水行俠》所說，陸地人污染水源，導致現在的魚類都已經受到了毒化物污染，包括甲基汞、戴奧辛、多氯聯苯、生物用藥、動物激素等。而且這些毒化物都有一個共通的特性，就是它們都是脂溶性的，難溶於水，只可溶於有機溶劑，在肝臟解毒的速率是非常非常慢的，所以相對來說，很容累積在體內，尤其是那些脂肪含量較高的部位。

毒化物中特別是甲基汞，很容易超標， 根據統計，舉凡是超過「30公分」以上的魚，甲基汞都是超標的 ，大家去菜市場的時候不妨拿支尺。

甲基汞之所以危險，是由於它會破壞神經系統，直接造成損害，尤其是針對正在發育中的大腦來說，傷害更是明顯。我們的基本概念雖然是鼓勵育齡婦女和幼童多多進食魚類，但若間接攝食過多的甲基汞，小朋友反而會有神經發育遲緩，智力衰退、注意力不集中、攻擊行為偏高、自閉或躁鬱等現象發生。



▲兒童若是攝取過多甲基汞，可能就會出現注意力不集中、自閉或是智力衰退的問題。



所以，吃魚真的要慎選！

因為魚類是生物鏈裡的二級或是三級消費者，體型較小的魚、養殖魚、淡水魚和非捕獵性魚類的毒化物含量較低，應避免進食體型較大的捕獵性魚類。

最後，威廉招來教大家怎麼吃魚，才不會吃到不新鮮、有腥味的臭魚。

首先：

1.檢查外觀和氣味：挑整條魚的時候要先確認沒有腥味，有腥味的話表示開始腐敗了，魚體可能會有超標的細菌或寄生蟲滋生。再來是檢查魚鰓是否呈現鮮紅濕潤的狀態，如果魚鰓呈現棕色並黏在一起，請老闆直接扔掉，不要讓它被販售了。

2.買魚的時機點：最好是放在整個買菜行程的最後一個部分，讓你可以挑魚、買魚後，就可以馬上回家把魚冷藏。

3.魚要確實煮熟：生吃的確是有一番風味，而且可以攝取最完整的養分。但，煮熟才能避免細菌的感染，也才能將可能跨種致病的風險降到最低，否則你不希望一面吃魚一面拉肚子吧？



▲魚類可以放在買菜行程的最後步驟，這樣就可以馬上把魚帶回家冷藏。



招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家、YouTube頻道