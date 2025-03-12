名醫自曝「最常吃2水果」！　獨特好處全說了

▲劉博仁醫師分享，芭樂與蘋果是他家中最常吃的水果。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師今（12）日在粉專發文透露，芭樂及蘋果是他家中最常吃的2種水果，並反問網友「您呢？」他指出，芭樂與蘋果各有獨特的健康益處，前者為維生素C的極佳來源，能增強免疫力、維持血管健康，促進腸道蠕動，同時穩定血糖；後者則幫助消化、維持飽足感，抗發炎、降低壞膽固醇，兩者都是能促進健康的理想水果。

劉博仁醫師說明，芭樂維生素C含量比橘子還高，其有助於增強免疫力、促進膠原蛋白合成，維持皮膚與血管健康；此外，芭樂富含的膳食纖維，有助於腸道蠕動、預防便秘，同時能穩定血糖。其中的類黃酮與番茄紅素，具有抗氧化、抗發炎的作用，有助於降低罹患慢性病風險。由於芭樂熱量低、屬於低升糖指數食物，適合糖尿病患者與減重者食用。

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▲蘋果低熱量、高纖維的特性，適合用來控制體重與預防代謝疾病。（示意圖／免費圖庫pixabay）

至於蘋果，劉博仁則說，其富含果膠與膳食纖維，能促進腸道健康、平衡腸道菌群，幫助消化並維持飽足感。蘋果中的槲皮素是種強效抗氧化劑，具有抗發炎作用，可保護心血管、降低壞膽固醇並穩定血糖。另外，蘋果的低熱量、高纖維特性，使其成為理想的健康零食，適合用以控制體重與預防代謝疾病。

劉博仁強調，芭樂以高維生素C與抗氧化特性著稱，適合增強免疫力；而蘋果則以豐富膳食纖維與心血管保護作用見長，都是能促進健康的理想水果，分享給大家。

PO文一出一票網友留言嗨喊，「我們家也是」、「這麼剛好，我也是蘋果和芭樂！」「芭樂＋1，家裡的冰箱不能沒有它」、「這兩種水果搭配真的很好，維他命C跟鐵質合作無間好吸收」。