羅廷瑋耍官威讓台大兒科大反彈！醫具名爆實情：政客嘴臉噁心至極

▲台大兒童醫院因為兒童發展篩檢服務引發爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委羅廷瑋遭指耍官威，把衛福部官員、台大醫院高層抓去罵。有台大小兒科現任總醫師在網路上具名爆料，當天立委助理小孩來健兒門診篩檢被拒，隨即於下午3點發文，要求下午5點就要派人到他辦公室質詢，怒批是「假關心小兒之名，行耍官威之實」、「政客嘴臉噁心至極」。據記者側面了解，台大醫院兒科部因為這件事情內部情緒相當反彈。台大院方受訪則坦言，當天聯絡確實較為急迫。

台大婦產科醫師施景中日前在臉書爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。

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後續經確認，施壓的立委是羅廷瑋。羅廷瑋昨日則澄清，是因為台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實，因此叫相關人員出席協調會議。

有台大小兒科現任總醫師在網路發文爆料，直言「以下說的話我具名負責」。該醫師表示，「事實是就因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文。」

醫師指出，當天下午健兒門診被拒，下午3點發文，5點就要派人到他辦公室質詢，「我想這是我們許多老師跟同儕都難以接受的。」

該醫師坦言，這個政策的本身確實有很多討論空間，在現行已有的7次預防保健服務之下，還要求醫學中心必須要再額外提供6次發展篩檢服務，實行上就是有難度，但是「假關心小兒之名，行耍官威之實，我只能說政客嘴臉噁心至極」。

台大醫院醫務秘書陳彥元今受訪證實，當日聯絡確實較為急迫，收到發文要求前往後，因為副院長、兒科主管都在忙，所以請一位兒童感染科教授代為出面，該名教授當時是一路趕過去，還同時和兒科主任聯繫了解狀況。至於是否有挨罵、耍官威？陳彥元則重申，當事人當下的感受，他無法得知。

不過據瞭解，該名教授事後對於造成困擾感到抱歉，但是當下在協調會議中的感受確實不好。連帶台大兒科醫師們也炸鍋，為何醫師要遭受如此對待，尤其是年輕醫師更是不滿。

▲台大醫院總醫師爆料，羅廷瑋助理因掛健兒門診被拒發文要求官員與院方說明。（圖／翻攝自臉書）