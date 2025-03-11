日本進口「2水果」邊境攔截　「黃柚」檢出3種農藥違規

▲日本進口黃柚檢出3種農藥殘留超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格產品，其中有一批日本進口的「黃柚」、一批日本進口草莓農藥違規，黃柚更檢出3種農藥殘留超標，所有不合格產品全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富指出，「豊漁貿易有限公司」輸入的日本黃柚，在邊境檢出殘留農藥白克列0.02 ppm、克收欣0.22 ppm、得克利0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑「白克列」、「克收欣」、「得克利」以其他（蔬果類）法規容許值為0.01ppm，必須退運或銷毀，之後將針對「豊漁貿易有限公司」在維持逐批查驗。

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根據食藥署統計，113年9月3日至114年3月3日止，受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數為389批，檢驗不合格批數為30批，不合格率為7.7%，檢驗不合格原因包括氟大滅、白克列、克收欣、得克利、Isofetamid等農藥殘留。

▲日本草莓檢出農藥殘留違規。

林金富說，食藥署已經從114年2月4日起至114年4月10日止，在邊境針對日本報驗的其他柑橘類採逐批查驗，100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。

另外，本周也有一批日本草莓農藥殘留違規，「泓鑫農產有限公司」從日本進口的鮮草莓，檢出農藥殘留滅派林1.6ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，滅派林（殺菌劑）法規容許量為1.0ppm，食藥署將針對「泓鑫農產有限公司」在邊境維持監視查驗。

根據食藥署統計，113年9月3日至114年3月3日止，受理日本報驗的草莓，報驗批數為1,105批，檢驗不合格批數為15批，不合格率為1.4%，檢驗不合格原因包括福賽絕、賽芬蟎、阿納寧、賽果培、滅派林、特安勃、賜派滅、亞派占、Pyflubumide等農藥殘留，食藥署已經從112年6月1日起至114年5月31日止，在邊境對日本報驗的草莓採監視查驗，100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。