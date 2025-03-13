「跨科支援指引」會提2版本　邱泰源：護理師各團體達共識後執行

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前與台灣醫療工會聯合會開會決議研擬「護理師跨科支援指引」，引來護師工會不滿，直言這根本是變相加重負擔，揚言要對衛福部長邱泰源提告。對此，邱泰源今表示，會提出2種版本，會等待護理師各團體達到共識後執行。

針對護理師跨科支援一事，邱泰源在會議中承諾會訂出指引並實施。邱泰源今日再度指出，在跨科支援方面，以前是希望院方可以調配，院方也會尊重護理專業和各病房科別，不要讓護理人員承受不必要的壓力，昨日與醫療工會的會談中，也有資深護理同仁參與討論，提出基層護理師的聲音，指引研議出來後，會請醫院盡量配合。

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但相關消息一出，卻引來護師工會不滿，直言「強烈譴責衛福部侵害護理權益，要求撤回跨科支援與颱風天出勤指引。」他們認為，指引是變相壓榨，並沒有辦法改善護理人力不足，這樣的方式更是無視護理專業與病人安全，而颱風天出勤指引未確保護理人員安全，形同剝削，尤其在健保護理費調漲政策中，也沒有明確保障基層護理人員受惠。

護師工會顧問陳玉鳳更強調，將準備聯合各醫院企業工會發聲明抗議，下一步會寫信到總統府，並醞釀對邱泰源提告。

對此，邱泰源回應，護理師有很多不同團體，也知道大家都會有異議，所以之後會找各團體充分討論，也會提供2種跨科支援的指引版本，如果討論都能達到共識，就會拍板執行。