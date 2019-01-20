吃飯速度快＝自私！從「4種飲食習慣」曝個性...你是哪個？



▲從一個人的飲食習慣就可以看出個性，你是哪種呢？趕快往下看看。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你會把最喜歡的食物先吃掉or留到最後吃呢？「吃」是人類的本能，很難改變或是戒掉，而且從吃飯的方式就可以看出一個人的真實本質。對此，占卜學家Mochizuki Anshia就在日本網站《Uranaitv》解析「4種飲食習慣」分別代表的個性，原來先吃喜歡食物的人很怕後悔，而吃飯速度超快的人比較自私！

4個飲食習慣看出個性：

1.先吃喜歡的食物

如果你每次吃飯都從「喜歡的食物」開始吃，就代表你是一個很會利用時間的人，會從喜歡的食物開始吃，是因為你怕以後「後悔」。在生活中，你會花費時間和精力安排每一件事情，而且你很不喜歡拖拖拉拉。



▲先把喜歡的食物吃掉，就代表很會利用時間，但是很怕後悔。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



2.把喜歡的食物留到最後吃

你也是把喜歡的食物留到最後吃的類型嗎？這就表示你是做事努力不懈、有了目標一定要實現的人，對你來說，把「喜歡的食物留在最後吃」就是一種把不喜歡吃的東西吃完的獎勵。

但是你有些缺點，如果你在追求目標的過程中發現一些缺點，或是突然迷了路找不到方向，你可能就會不知道該怎麼做，而且這樣的阻礙可能會干擾你繼續往前走的動力。



▲把喜歡的時候留在最後吃，就代表你是一個有夢就一定追求的人。



3.把食物吃的乾乾淨淨

就算有你不喜歡吃的食物，你還是會吃的一乾二淨，就代表你是一個可靠且保守的人，所以「食物沒吃完」對你來說是一種很不尊重店家或是料理者的行為。在工作方面，你會很努力地將所有事情完成，如果硬要說，你的缺點就是大腦有時候不懂得靈活變通。



▲你覺得「食物沒吃完」是很不尊重餐廳或是料理者的行為。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



4.吃飯吃超快

假如你吃飯的速度超級快，就顯示你是一個「超有行動力」得人，即使不是在用餐，你也會迅速採取行動，雖然有行動力對你來說是一種優勢，但你有時候比較自私，只會照顧自己的感受，一點都不在乎其他人怎麼想，所以你應該要學著聽聽別人的想法，千萬別讓他人對你失去信任。



▲吃飯速度快的人比較自私，不會關心別人的感受。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）