泡茶可去除水中重金屬？　最新研究一款茶效果最好

▲不少研究證實喝茶有很多好處。（圖／翻攝自pixabay）

文／康健雜誌、林慧淳

喝茶除了抗氧化、養顏美容外，又多了一個好處。最新研究發現，泡茶能去除水中的重金屬，但該怎麼泡才對？哪種茶最有效？

茶是全球最受歡迎的飲品之一，富含茶多酚與兒茶素，眾多研究證實，其具有抗老化、抗氧化、美容養顏等多種健康功效。如今，喝茶又多了一個令人驚喜的理由—根據美國西北大學最新研究，在泡茶的過程中，能有效去除水中的重金屬，如鉛與鎘。

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泡茶可去除重金屬，哪種茶最有效？

由西北大學材料科學與工程教授德拉維德（Vinayak Dravid）領導的研究團隊發現，茶葉的多孔結構及活性表面能吸附水中的重金屬離子。

為驗證不同茶葉的吸附效果，研究人員配製了含鉛、鎘、鉻、銅、鋅等重金屬的水溶液，模擬受污染的飲用水，並選取多種常見茶葉進行實驗，包括紅茶、綠茶、烏龍茶、白茶，以及甘菊茶、路易波士茶等草本茶，對比散葉茶與袋泡茶的效果。

研究結果顯示，茶葉確實能吸附水中的鉛、鎘等重金屬。1杯普通茶（包括1杯水、1包茶、浸泡3～5分鐘）可去除約15%的鉛，而浸泡時間愈長，吸附效果就愈顯著。

德拉維德表示，長時間沖泡，甚至以冷泡茶等過夜浸泡方式，能有效去除水中大部分，甚至幾乎所有的重金屬。特別是磨碎的茶葉，因表面積較大，吸附效果更佳，其中以紅茶的表現最佳，但其他茶類也有作用。

此外，研究團隊還發現，茶包材質對吸附能力也有影響，尤以纖維素茶包效果最佳，而棉布與尼龍茶包的吸附效果較差，且尼龍茶包可能釋放塑膠微粒，對水質造成2次污染

該改喝茶降低重金屬暴露風險？專家這樣看

雖然這項研究證明泡茶能去除部分水中重金屬，但德拉維德強調，這並非建議大眾用茶葉來過濾飲用水，而是希望透過科學數據，量化茶葉的吸附能力，凸顯其在降低全球人口重金屬暴露風險上的公共衛生潛力。

研究團隊成員辛德爾（Benjamin Shindel）也補充，如果人們每天多喝一杯茶，長期下來，或許能觀察到與重金屬暴露相關的疾病發生率降低，這甚至可能可以解釋，為何喝較多茶的人，罹患心臟病與中風的機率低於喝較少茶的人。

經營「韋恩的食農天地」的食品專家韋恩指出，許多地方仍在使用含鉛水管，台北市也直到8年前，才全面淘汰鉛管，而鉛與智力發展、肝腎病變、生殖健康問題密切相關，鎘更與神經與骨骼疾病有關。美國研究結果顯示，泡茶可有效降低飲用水中的鉛、鎘，以及鋅、銅、鉻等重金屬，這對全球愛喝茶的人來說，無疑是個好消息。

目前，全球每天喝茶的人口超過2億，甚至超越咖啡消費者。若泡茶能發揮額外的飲水淨化效果，這項發現無疑將對全球公共健康產生深遠影響。

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