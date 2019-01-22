愛吃大蒜...會出現「8神奇功效」！竟能讓男人更有吸引力？



▲大蒜自古以來就是非常健康的食材，擁有豐富的營養素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你敢吃大蒜嗎？有些人愛吃大蒜愛的要命，而有些人則是一看到大蒜就死也不吃，雖然大蒜的味道很濃厚，但是卻能為人體補充許多營養素。對此，國外網站《Bright Side》就列出每天吃大蒜會出現的8種神奇功效，其中竟有研究表示，男人若能在約會前吃大蒜，就能讓女人留下深刻的印象！

每天吃大蒜會看到8種超強功效：

1.你會變的更有吸引力

讓人驚訝的是，大蒜會讓男人更有吸引力，也許你這時候會想「吃大蒜很臭怎麼可能還會想跟他說話」，但國外一項研究指出，男生若是能在約會前12個小時吃2瓣大蒜就能讓女生留下深刻的印象。

該研究表示，女生會對吃了大蒜的男生所散發出的「體香」感到瘋狂，雖然科學家目前尚無法解釋這種現象，但唯一的可能就是大蒜的「抗菌特性」，能讓汗水的味道變的不那麼刺鼻。



▲大蒜的抗菌特性能讓汗水變的不刺鼻，這種「體香」反而更有吸引力。



2.免疫系統會變更好

相信大家應該都知道，多吃大蒜能保護人體免受細菌或是病毒的侵擾，而國外一項研究也發現，如果你不想要在冬天生病，就更應該要多吃大蒜，因為大蒜含有許多維生素和大蒜素等等營養素，能夠增強免疫系統。

3.血壓會穩定下來

假如你患有高血壓，可以試著在飲食中加入一些大蒜，因為大蒜能夠擴張血管並降低動脈壓。一項研究指出，假如想要治療高血壓，可以每天吃4瓣大蒜，而且大蒜也能讓血液中的壞膽固醇水平降低10～15％，所以常吃大蒜能夠減少患心臟病或是中風的風險至少1倍。

雖然大蒜確實能穩定高血壓，但要注意的是，大蒜並不能當成治療高血壓的唯一方法，每個人的體質都不一樣，所以如果你是高血壓患者，建議要先詢問醫師意見，再決定是否要食用大蒜。



▲大蒜不僅能降低血液中的壞膽固醇，也能減少罹患心臟病或中風的風險。



4.提高記憶力

根據一則理論的說法，人體和大腦的年齡會因為化學氧化反應而消耗食物、氧氣並產生能量，但是這個過程會破壞細胞，隨著時間變長，皮膚就會變的更鬆弛，大腦也不會像年輕時一樣靈活。

如果你想要擺脫金魚腦的困擾，可以試著多吃大蒜，由於大蒜能夠防止大腦老化，降低老年人罹患阿茲海默症的風險，以及改善記憶力。

5.耐力會增加

大蒜可以讓心臟和肌肉更有效地發揮作用，尤其如果你是運動員。在古希臘，當時沒有人知道什麼是興奮劑，所以他們會讓運動員食用大蒜，這樣就能讓他們擁有比其他選手好的比賽表現；此外，大蒜也具有減緩疲勞的功效，能夠提高人體的生產力，幫助人們度過寒冷的季節。



▲古希臘運動員會食用大蒜增強耐力，這樣比賽表現會變更好。



6.頭髮／皮膚的問題能改善

大蒜不僅能促進頭髮生長，也可以塗抹在頭皮上治療局部落髮，而每天吃2個大蒜則能產生天然的膠原蛋白和彈性蛋白，讓肌膚變的更Q彈。如果你很怕曬太陽，那麼你更應該要知道大蒜的功效，因為大蒜含有能夠對抗光老化的營養素，如此一來，太陽的光線就不會讓皮膚變的太過乾燥。

7.減緩牙痛

大蒜具有抗菌的特性，因此吃大蒜也能維持口腔的健康；大蒜可以殺死口中有害的微生物，並治癒已經發炎的牙齦，而且還能降低蛀牙的風險。



▲大蒜的抗菌特性有助於殺死口中有害的微生物，預防蛀牙。



8.身材會變更苗條

如果你的飲食習慣不正常，或是營養攝取不均衡，那麼大蒜也許能夠阻止你的體重往上增加，一項研究發現，大蒜能夠燃燒體內多餘的卡路里，當然，這只適用於你吃了足夠的大蒜才有效。

雖然大蒜很健康，但並非每個人都適合吃，《Bright Side》就列出4個應該要避免大蒜的4種類型：

1.醫生不建議孕婦或是在哺乳期間食用大蒜，7歲以下的兒童也應該適量食用。

2.手術前2周不應該吃大蒜，因為大蒜可能會導致血液變稀，進而出血。

3.大蒜接觸到皮膚時，會出現灼燒的感覺，所以如果真的有需要，應該要先詢問醫生自己是否合適。

4.大蒜對於狗狗和貓咪來說是一種毒藥。