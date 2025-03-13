服藥不能配「葡萄柚汁、咖啡」！「7大地雷食物」要注意

記者黃稜涵／綜合報導

你服藥時都乖乖配白開水，還是順手拿起咖啡、果汁或茶一起吞？營養師張語希提醒，某些食物可能與藥物產生交互作用，影響藥效發揮，甚至可能讓藥性過強，引發毒性反應，她特別列出「7大地雷食物」，提醒大家千萬別踩雷！

▲你服藥時都有乖乖配白開水嗎？（示意圖／CFP）



1. 葡萄柚汁



[廣告]請繼續往下閱讀...

可能影響降血壓藥（鈣離子阻斷劑）與降膽固醇藥（Statin類）的代謝，使藥效過強，可能導致低血壓或肌肉損傷。

建議：服藥期間避免飲用葡萄柚汁。

2. 咖啡



咖啡因可能減弱鎮靜安眠藥的效果，使藥效降低，同時影響鈣與鐵的吸收，長期下來可能導致骨質流失或貧血。

建議：服藥前後避免喝咖啡。

3. 起司



含有酪胺，與抗憂鬱藥（單胺氧化酶抑制劑）併用，可能引發高血壓危機。

建議：使用此類藥物時，應避免食用高酪胺食物，如起司、醃製肉類、發酵食品等。

4. 酒精



影響藥物代謝，與止痛藥（NSAIDs）併用可能增加胃腸道出血風險；與降血糖藥物同服，可能加強胰島素的降血糖作用，導致低血糖。

建議：服藥期間避免飲酒，以免影響藥效或引發副作用。

5. 香蕉



與部分降壓藥（如保鉀型利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素受體阻斷劑）一起服用，可能導致高血鉀。

建議：避免同時攝取富含鉀的食物，如香蕉、柳橙、綠色葉菜類蔬菜。

6. 酪梨



含有大量維生素K，可能降低抗凝血藥的效果，影響血液凝固作用。

建議：避免同時攝取大量富含維生素K的食物，如酪梨、深綠色葉菜。

7. 全麥麵包



高纖維飲食可能降低甲狀腺藥物（如左旋甲狀腺素）的吸收效率，導致藥效減弱。

建議：服用甲狀腺藥物時，避免同時攝取高纖維食物，可在服藥後30至60分鐘再進食。

▲張語希營養師指出，服藥有「7大地雷食物」要注意。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



張語希也提醒，購買新藥時，務必詢問醫生或藥師是否有需要避開的食物，若無法完全避免某些食物，可調整進食與服藥的時間，確保身體充分吸收藥物與營養，定期與醫生或營養師溝通，根據健康狀況調整飲食與用藥計畫，養成閱讀藥物說明書的習慣，並記錄經常服用的藥物與相關飲食禁忌，以降低風險。