7周狂鏟30公斤！專家曝「3超神妙招」減肥...不用運動＋節食



▲減肥不靠節食和運動也可以讓你輕鬆變瘦！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

一說到減肥，就只想到瘋狂運動＋節食嗎？那你就真的太傻了！國外網站《Bright Side》就分享給大家3個超神的減肥妙招，其中最受人矚目的就是日本演員獨創的「深呼吸減肥法」，該方法居然讓他在短短7周內就瘦了30公斤，而且一天竟然只要做2分鐘就好，如果你也想變瘦，就趕快跟著做！

深呼吸減肥法

創立「深呼吸減肥法」的的日本知名藝人兼減肥達人Miki Ryosuke表示，他連續7周都做深呼吸減肥法，沒有想到最後竟然將腰圍減掉5吋，體重也減掉30公斤，而且更重要的是，一天只要2分鐘就夠了！

深呼吸減肥法的主要規則就在於不能用胸口呼吸，而是要用腹部，只要你能做一套完整的呼吸減肥法，那麼不管是瘦腰、腹肌或是讓腹部肌肉變更有力都不會是問題；Ryosuke建議，每分鐘都可以重複做6次深呼吸減肥法，一天可以做2～5分鐘。



▲深呼吸減肥法的重點是要用腹部呼吸，而不是胸口。（圖／視覺中國CFP）



深呼吸減肥法的步驟為：

1.身體打直站好，接著將臀部收緊，要把注意力完全集中在呼吸上。

2.然後將一隻腳往前踏，並把身體的重心放在另一隻腳上。

3.腳踏好之後，就把雙手往上高舉過頭，然後用力吸一口氣3秒。

4.接著利用腹部的力量用力吐氣7秒，並把雙手往左右兩邊打開，這時候你應該要能感覺到全身的肌肉都在用力。

5.吐完全部的氣之後，再重頭做一次。

對比淋浴

「對比淋浴」也就是在洗澡時利用極熱和極冷的溫度沖身體，這時血管就會跟著收縮（冷水）和擴張（熱水），有助於刺激人體的循環系統；對比淋浴不僅能讓你變瘦，也可以調整心律不整、高血壓或是橘皮的問題。

對比淋浴步驟：

1.身體和頭髮都洗乾淨後，就開始用熱水沖身體。

2.使用熱水沖身體3分鐘。

3.沖完熱水3分鐘後，就可以切換成冷水。

4.身體沖冷水1分鐘。

5.接著重複1～4步驟3～5次。

6.最後再以冷水收縮血管。

如果你一開始無法接受冷水和熱水的切換，那你可以試著先從溫水切到涼水，一步一步慢慢來，這樣抵抗力也會變強；但要注意，假如你患有癲癇、心血管疾病、懷孕、極度虛弱、剛喝酒或是剛吃飽，最好不要使用對比淋浴的方法。



▲「對比淋浴」能夠刺激人體的循環系統，達到減肥的功效。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



按摩

對抗脂肪的最佳按摩類型就是「拔罐」、「捏脂」，搭配多喝蜂蜜水，這些方法都有助於代謝掉體內的脂肪沉積物，並改善腹部的血液循環，讓腸道的蠕動正常化，更重要的是，這些方法在家就可以自己完成！



▲蜂蜜水有助於代謝掉體內多餘的脂肪，並改善腹部的血液循環。