吃飽就想睡「恐是1疾病」前兆！醫：很多人以為數字正常＝健康

▲吃飽就想睡，恐是身體已出現胰島素阻抗的警訊。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你也有「吃飽就想睡」的困擾嗎？餐後提不起勁、影響工作效率。基因醫師張家銘提醒，身體恐已開始出現胰島素阻抗的現象，即使血糖數值還在正常範圍，但胰臟已經超時加班，拚命分泌胰島素以維持血糖穩定，一旦胰臟無法再補救，血糖就會開始失控，最終走向糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病的下場。

「最近吃飽後總是昏昏沉沉，肚子也越來越大，減肥怎麼都沒用？」張家銘醫師發文指出，這些狀況可能有人遇過，卻沒放在心上，以為只要血糖數字正常，就代表健康，但事實上，當身體開始出現胰島素阻抗時，即使空腹血糖仍在正常範圍，代謝問題恐已悄悄發生。

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張家銘說明，每次吃東西，身體會把食物轉換成葡萄糖，讓細胞吸收以提供能量，而負責將血糖送進細胞的就是胰島素，當細胞開始拒收血糖，血糖被擋在門外，身體只好分泌更多的胰島素，希望能「強行推銷」，然而這種作法只是暫時穩定血糖，「表面看似沒事，實際上身體已經在發生代謝混亂。」

▲很多人以為血糖數值正常就健康，事實上單看空腹血糖與糖化血色素，恐無法早期發現胰島素阻抗。（示意圖／pixabay）

張家銘直言，很多人健檢時血糖數字還算正常，但胰臟已經超時加班，拚命分泌胰島素以維持血糖穩定，一旦胰臟無法再補救，血糖就會開始失控，最終走向糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病。

然而，光是單看空腹血糖與糖化血色素，恐無法早期發現胰島素阻抗。張家銘解釋，因為處在代償階段，身體仍能維持血糖穩定，但可以做胰島素阻抗指數檢測，就能更精準地評估胰島素功能，該指數可以反映胰臟分泌的胰島素是否足夠有效地讓細胞吸收血糖，計算方式為「（空腹血糖ｘ空腹胰島素）除以405」，當指數大於2.5，通常代表胰島素阻抗。

該如何逆轉胰島素阻抗？張家銘認為，減少精緻碳水化合物，如白飯、白麵包、甜點，改吃低GI食物，像是糙米、燕麥、蔬菜及健康脂肪；也要規律運動，透過阻力訓練（重訓、深蹲）能增加肌肉細胞對胰島素的敏感度，高強度間歇運動可快速提升代謝、幫助身體調節血糖。

張家銘進一步表示，改善睡眠與壓力管理也很重要，熬夜和壓力大會增加皮質醇，使胰島素阻抗更嚴重，因此每天睡滿7小時，透過瑜珈或深呼吸來降低壓力；另外，補充鎂、維生素D、α-硫辛酸、肌醇（Myo-Inositol）等，對提升胰島素敏感度也有幫助，可從深色蔬菜、魚類、堅果攝取，或在醫師建議下補充這些特定營養素。