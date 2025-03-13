微風超市、打狗霸火鍋上榜！北市抽驗蔬果「不合格名單」曝

▲微風超市南京店的「日本福岡草莓」檢出農藥殘留。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台北市衛生局今（13）日公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗52件蔬果產品，結果15件產品不符規定，包括微風超市南京店、棉花田生機園地信義門市及海霸王集團的打狗霸火鍋都上榜。

衛生局表示，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「草莓」4件；「茼蒿」、「包心芥菜」各3件；「青蔥」2件；「韭菜花」、「菠菜」各1件，各檢出1～4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；1件「有機蘋果」檢出1項殘留農藥，惟產品品名標示「有機」，不符規定產品除「蘋果」外，均屬高風險農產品。

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▲▼打狗霸德立莊店的「青蔥」、棉花田生機園地信義門市「有機愛妃Envy蘋果」抽驗結果皆違規。

不符規定的產品名單中可見微風超市南京店的「日本福岡草莓」、棉花田生機園地信義門市的「有機愛妃Envy蘋果」；美廉社大安樂業店的「茼蒿」，以及海霸王集團打狗霸德立莊店的「青蔥」。

▼北市衛生局1月生鮮蔬果抽驗結果不符合規定名冊。（圖／北市衛生局提供，點圖可放大）

衛生局說明，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

有機農產品經營業者違規使用化學農藥，係違反「有機農業促進法」第15條第2項規定，依同法第31條第1項第1款，可裁處該農產品經營業者新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。