做到死也甘願！「4大星座」超容易變成男友狗...妳有上榜？



▲有些女生一談了戀愛，就會把自己全交付出去，男友說的每一句話都是聖旨。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

男友狗是妳嗎？有些女生一談了戀愛，就會整個陷進去，只要男友說出一句話，她們就會奮不顧身，甚至還會把自己變成對方的傭人，不管什麼事情，幾乎都是女生在做，與其說是女友，不如說像個保母。對此對此，大陸網站《新浪看点》就公佈最容易成為男友狗的4大星座女，原來就算發現男友的不好，天蠍女也會假裝看不見！

最容易成為男友狗的4大星座女：

1.巨蟹座

在感情上，巨蟹女孩非常有責任感，她從來都不會對男友有太過分的要求，她只希望男友可以好好愛自己，心裡也要記得她、愛著她。只要巨蟹女知道對方也一樣愛她，那她就會把對方的生活照顧的很好，就像是對方的媽媽一樣；對巨蟹女來說，能夠把男友照顧好並沒有什麼不好，她認為平平淡淡、幸福過一生就是人生中最大的滿足了。



▲巨蟹女在感情中很有責任感，她們會把男友照顧的很好，就像媽媽一樣。



2.天蠍座

天蠍女只要真正愛上一個人，就會變的非常瘋狂，她的內心再也不會想著其他事情，一天24小時都會一直想著男友。只要是對方說出口的要求，她就會想盡辦法完成，她只求能夠看到對方開心的笑容，那麼不管自己要付出多少，她都心甘情願。

就算天蠍女明明就知道對方哪裡不好，她還是會假裝看不到，因為她的內心清楚知道，她很害怕失去男友。



▲就算知道男友哪裡不好，天蠍女還是會假裝看不見，繼續走下去。



3.牡羊座

牡羊女的個性非常熱情、大方，所以只要她愛上了某一個人，她就會恨不得讓全世界的人都知道。牡羊女一點都不在意別人的想法，她認為只要是自己願意做的事情，就不需要在乎他人的眼光；就算是要為男友洗腳，牡羊女也覺得無所謂，她會一心一意對男友好，給男友滿滿的愛。



▲只要真的愛上某人了，牡羊女恨不得讓全世界都知道自己在談戀愛。



4.雙魚座

就和巨蟹女一樣，雙魚女在感情中也很有責任感，她會對另一半付出所有的愛和用心。雙魚女喜歡追求浪漫，她認為「只要彼此互相愛著」就夠了，那麼就算要為男友多做一點事也沒關係。

在愛情中，大部分的雙魚女都是比較主動的一方，雖然有時候她也會因為感情而感到疲憊，但是她只要一想到對方是她愛的人，就會覺得自己付出再多、再累都甘願。



▲雙魚女在感情中比較主動，她們會對另一半付出所有的愛和用心。