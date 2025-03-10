「朋友給壯陽藥」買春男吞完超猛！　幾天後DIY嚇呆：完全沒感覺了

▲「軟男」吞了朋友給的壯陽藥後，表現超勇猛，未料藥效一退「完全沒感覺了」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名患有輕微勃起功能障礙的35歲男子，為了解決生理需求去買春，在服用「朋友給的壯陽藥」後，當晚威猛無比讓女伴求饒，但自那一夜後，他發現不管是自慰或發生親密行為，GG「完全沒有感覺了」，雖然射精時能感覺有液體從尿道流出，卻沒有任何欣快的高潮感，嚇得他趕緊求診。因無法得知男子所服用的藥物為何，連醫師也愛莫能助。

收治個案的泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道分享「亂吃壯陽藥的恐怖故事！」並直言，很多男性發現自己有勃起功能障礙，第一時間並非求診，而是到藥局或上網買藥吃。他說，犀利士、威而鋼等壯陽藥，在台灣屬於醫師處方用藥，患者必須先至泌尿科求診，經醫師診治後開立處方，才能到藥局購買使用，但有很多不肖藥局直接賣藥給民眾，服用後雖可能有短暫效果，卻暗藏許多不為人知的壞處。

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程威銘強調，發生勃起功能障礙後，重點「不是改善勃起功能」，而是試圖找出致病原因為何，若患者跳過求診、直接至藥局或上網買藥，可能錯失早期診斷的機會，再過一段時間才就診，恐讓治療效果大打折扣，根本的病因不僅沒解決，「可能一輩子都需要依賴藥物」。

▲醫師提醒，壯陽藥別亂吃，應經過醫師診治與評估後再服用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

壯陽藥的服用時機與劑量因人而異，程威銘透露，曾有男子因勃起功能障礙，自行買藥吞下後竟驚覺沒效果，因為他「不知道什麼時間點該吃」，本來滿心期待能在床上重振雄風，怎料反讓自己在愛愛時狠狠跌了一跤，心情大受打擊、從此一蹶不振，甚至因此罹患憂鬱症。

程威銘示警，所有藥物都具有潛在的副作用，若未經醫師診治與評估而自行買藥，恐產生不必要的副作用，「輕則身體不適，重則可能導致生命危險」。

程威銘說明，醫學上對於勃起功能障礙的患者的治療方式相當多元，若能求診經進一步評估，可依患者狀況使用低能量震波、負壓助勃器，還可以藥物注射的方式改善勃起功能，甚至達到治癒效果。他再次呼籲，勃起功能障礙者應就醫找出根本原因，才能得到最適合的治療方法。