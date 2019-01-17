準到爆！從你第一眼看到的字母曝「真實個性」...A＝超直爽



▲從這張圖就可以看出你的超真實個性。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）



國際中心／綜合報導

你第一眼看到哪個字母呢？國外網站《Bright Side》就和大家分享一個有趣的心理測驗，圖片中共有6個英文字母，只要從你第一眼看到的字母就可以看出「真實個性」；如果你看到的是R，那就代表你是完美主義者，而若是A，就表示你很直爽，從來不會拐彎抹角！

★測驗結果揭曉：

1.字母A

如果你第一眼看見的字母就是A，那就代表你是一個閱讀能力很強的人，而且你很討厭玩心機，你的個性非常直接了當，因此身邊的人都的你很忠誠；你從來不會吝嗇給予他人幫助，你也會在眾人面前表現出最好的自己，因為你認為這樣的自己能夠鼓舞人心。

你很討厭背叛，所以假如有人背叛了你，你就會毫不猶豫地將那個人踢出自己的生活，而且你也總是很努力規劃未來，你想要好好把握住每一分每一秒。

2.字母O

第一眼就看到字母O嗎？那就表示你是一個很好的問體解決者。在問題發生之前，你就會先看出問題，而且你也會利用有效的方式處理問題，所以身邊的人總是會對你表達尊重和欽佩，這種「認可」也會讓你感到自豪。

不管做什麼事情，你總是能夠領先其他人一步，而且只要你一下定決心，你就會想盡辦法實現目標，絕對不會辜負自己的承諾。



▲只要是你下定決心要做的事情，就一定會完成。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.字母R

如果你先看到的字母是R，那就代表很敏銳，而且是一個完美主義者。你喜歡微小到不行的細節，因為你相信細節才是成就大事的關鍵，若是沒有了細節，一切都不完整了。

只要你下定決心要做某事，你就一定會付出所有的努力，就算要犧牲睡眠也在所不惜；此外，你也很注重「組織性」，你會把生活中的所有事情安排的妥妥當當，就算可能會有點耗時間，你也覺得無所謂。

4.字母S

第一眼就看到字母S，就代表你的個性相當冷靜，你不喜歡衝突或是激烈的爭論、吵架。如果真的逼不得已出現吵架的情況，你寧願靜靜地把不甘心都吞下，也不願意和他人槓起來。

有時候，人們可能會覺得你很「弱」，但事實上，你的心智力量很強大，你知道該如何讓自己保持冷靜和專注；也因為你很聰明，所以你知道該如何得到別人的尊重，你也絕對不會讓別人影響你的平靜。

如果你感到難受、痛苦，你也不會主動把這些情緒告訴別人，你會藏的很好，並且選擇自己解決這些問題，你相信自己就能找到處理的方法，告訴別人一點用都沒有。



▲你很平靜，就算有悲傷、不開心的情緒也絕對不會讓別人知道。



5.字母T

你第一眼看到的若是字母T，就代表你是一個天生的領導者，你崇尚「紀律」，因為你認為只要有了紀律，所有的事情就會在掌控中。你擁有一個積極的人生觀，身邊的人也都覺得你很聰明，而且你也會想辦法將自己的正能量散播到他人身上。

此外，你很容易就會被一個突如其來的想法激發，腦中總是充滿千奇百怪的想法；你試圖想控制生活的每個方面，並將所有事情都置入規則，但是，有時候只要遇到困難，你就會表現出挫折。

6.字母E

假如你第一眼看到的是字母E，那就代表你是一個很有創造力和藝術性的人，你的想像力非常豐富，有時候你甚至搞不清楚自己到底在想什麼。你喜歡親自去體驗生活中的每件事物，並擁抱自己的情感，你相信這才是快樂的最佳方式。

你知道該如何透過藝術表達自己，而這就是為什麼你如此欣賞和喜歡創造藝術的原因之一。不管是喜還是哀，你的情緒都很明顯，別人一看就知道，雖然有些人會覺得「你有點悲觀」，但也有些人很欣賞你，因為他們覺得你很誠實，和你相處起來也很舒服。



▲你很有創造力和藝術性，而且你也會把藝術融入生活中。