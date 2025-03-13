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要解決急診壅塞！邱泰源：健保投42億調高急重症給付

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保調整給付盼解決醫護人力缺口。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫院急診壅塞和護理人力缺口問題嚴重，衛福部也著手研擬相關解決政策。對此，衛福部部長邱泰源今上午受訪時表示，醫院總額協商會議已經決議增加急診留觀床護理費、診察費，同時也調升急性一般病床住院護理費，估增加新台幣42.5億元預算，預計5月上路。

邱泰源今上午出席立法院衛環委員會專題報告全國急重症醫療量能議題。邱泰源受訪時指出，2/8開始已經陸續召開5場會議，也制定出三大強化因應策略及中長程二大改革方向，包括醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊；以及強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症和研議健保調整給付。

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邱泰源說，在健保調整急重症給付部分，會調升10%的急診診察費和護理費，急診留觀床診察費會獨立列項，並依照一般病床住院診察費支付，護理費則調升60%，另外也會調升急性一般病床的住院護理費，還有全重度級急救責任醫院加護病房的病房費、護理費及診察費都比照醫學中心支付，全中度級急救責任醫院則比照區域醫院支付。他表示，這部分預估要新增新台幣42.5億元的預算，預計5月開始實施。

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關鍵字： 健保 急診 邱泰源

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