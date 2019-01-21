舊愛最美！「4大星座女」很難忘掉初戀...妳心裡還想著他？



▲女孩子第一次戀愛會想著要把全部的愛、最好的自己都給對方，。（圖／取自免費圖庫Pexels，以下皆同）



國際中心／綜合報導

俗話說「初戀最美」，女孩們妳是否也體驗過初戀的感覺了呢？當妳第一次戀愛的時候，妳總會想著把全部的愛以及最好的自己都留給對方，但是初戀往往很難走到最後，若是分手了會烙印一條很深的傷痕，忘也忘不掉。對此，大陸網站《新浪看点》就揭曉最難忘掉初戀的4大星座女，巨蟹讓人超級感動！

最難忘掉初戀的4大星座女：

1.雙子座

和其他人比起來，雙子女的戀愛經歷豐富許多，雖然她們看起來似乎不缺人愛，但她們總是會把初戀埋藏在心裡的最深處，永遠不會忘記。雙子女身邊的追求者從來就沒有少過，即使她們可能被傷害過，她們也不會不相信愛，她們依舊會給愛情一個新的機會。

雙子女認為，愛情就是要慢慢嘗試、慢慢減少，如果自己因為受過傷就不再說愛，那不就代表一輩子都不用愛了嗎？只能說，雙子女會努力在每段感情中找到不同的驚喜和浪漫。



▲就算曾經受傷過，雙子女還是願意給自己一個機會進入一段新的感情。



2.巨蟹座

非常重感情的巨蟹女，只要真正喜歡上一個人就永遠都不會改變，就算已經分開了，她們還是會偷偷愛著對方。但是重感情並不代表她們不願意進入新的感情，而是只要遇到對的人，巨蟹女依舊會選擇重新開始。

就算彼此真的很相愛，但最後卻為了某種原因必須分手，巨蟹女也不會抓著不放，她們不會去糾纏對方；也許從表面上看起來，她們「分的很灑脫」，但實際上，巨蟹女會深刻地記著對方，當自己一個人的時候，還是會偷偷懷念過去和對方相處的每個時光。

巨蟹女最終會發現，自己回味初戀的時間最長，而且記憶中和初戀相處的每個場景都很清晰，也許再也無法握住初戀的手了，但是初戀卻會這樣永遠活在巨蟹女的心中。



▲雖然沒有辦法繼續握住初戀的手，但初戀依舊會活在巨蟹女的星座，不會忘記。



3.處女座

在愛情中，處女座女孩會把自己的真心全部放在初戀的身上，在別人的眼中，她們根本就沒有邋塌或是懶散的表現，她們給人的感覺通常都是精神飽滿、有氣質。

但是當處女座和初戀分手之後，她們就會重新包裝自己，把自己塑造出一種冷酷難以接近的感覺，再也不輕易觸碰「愛情」這個鬼東西，雖然身邊可能還是會有一票追求者等著。

在處女接受新的一段感情之後，她們也不是不想付出自己的真心，只是她們覺得真心根本就不在自己的身上，就算她們真的很想要重新愛上別人，還是無法像愛初戀一樣愛現在的伴侶。

所以，處女座女孩們！請妳們要好好放開心胸，努力地讓自己去愛對方，當妳重新開始給出自己的心之後，妳會發現，這世界上除了初戀之外還是有許多人值得愛。



▲只有敞開心胸，處女座女孩才有機會去愛別人。



4.天秤座

天秤女很念舊，只要是自己曾經談過的感情，就會時常回憶起來，也因為自己實在太念舊了，所以她們不太想要進入新的一感情，結果到了最後，可能會因為父母催婚，而不得已接受他人的追求或是相親。

天秤女的感情歷練也算豐富，所以她們可以很快就判斷出哪個對象是好是壞，所以當她們談新的戀愛之後，她們就會開始思考「對方的愛是否有所隱藏」。當她們陷入猜忌伴侶的深淵後，她們就會想起和初戀共同擁有的純潔的愛，所以天秤女會一輩子把初戀放在心中，到老、到死都不會忘記。



▲天秤女可能會因為父母的壓力而接受他人的愛或是去相親。