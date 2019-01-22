擺脫一肚子氣！營養師激推「5大食物」助消化...芹菜竟上榜



▲只要吃對就能改善消化功能，不會再一肚子氣了！（圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

老是「一肚子氣」好難受嗎？現在有救了！消化在人體中扮演一個重要的角色，而蔬菜和水果含有的纖維會決定消化功能的好與壞，有些蔬菜則對消化功能具有特殊的影響。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就列出5個有助於消化的蔬菜，其中上榜的有芹菜和青花菜！

Hill解釋，「纖維」對消化系統來說非常重要，可分成食用可溶性和非水溶性纖維；一般來說，像是水果、蔬菜和豆類都富含纖維，如果你吃的是「全食物」，那就更能補充纖維量；此外，她也提醒，在飲食中添加纖維應該要慢慢來，這樣身體才會有足夠的時間和空間適應增加的纖維量。

幫助消化功能的5種蔬菜：

1.菜薊（又名朝鮮薊、球薊）

光是一個中型的菜薊就含有近7克纖維，不管是炒菜、煮湯或是做成生菜沙拉都可以，只要能多食用菜薊就能讓人體攝取更多纖維量。

除了能夠補充纖維量之外，菜薊也能提供人體「益生元」，產生對腸道有益處的細菌。此外，國外一項研究發現，菜薊可以有效控制「大腸激躁症」的症狀，像是胃痛、腹脹或是腹瀉等等，而菜薊也被證實能夠保護肝臟，這對於營養吸收和脂肪消化來說非常重要。



▲菜薊不僅能幫助人體補充纖維量，也可以維持腸道的健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.綠葉蔬菜

綠葉蔬菜不僅提供大量的維生素、礦物質、植物營養素和抗氧化劑，更富含纖維，舉例來說，一杯綠葉甘藍約有7公克纖維量，而一杯煮熟的羽衣甘藍約有5公克纖維量。

Hill說，綠葉蔬菜含有非水溶性纖維，雖然聽起來好像很難讓人體消化，但實際上，非水溶性纖維能夠透過腸胃道將廢物排出體外。想像一下，非水溶性纖維是更堅固的纖維來源，有助於形成糞便，也因為非水溶性纖維不溶於水，所以非水溶性纖維就像是掃把一樣，能夠將腸道中的廢物掃的一乾二淨。

此外，綠葉蔬菜的料理方式更簡單，不管是做成生菜沙拉、炒菜、燉菜或是煮湯都可以。

3.南瓜

南瓜同時擁有可溶性和非水溶性纖維，但最主要還是可溶性纖維，也就是說，如果你有腹瀉或是拉稀的問題，就可以吃點南瓜緩解不適。



▲腹瀉或拉稀時可以適度食用一些南瓜，這樣就能緩解不適。



4.青花菜

一杯煮熟的青花菜約有5克纖維，而青花菜也可以透過保護腸道促進消化。Hill以小白鼠實驗為例，研究人員發現，青花菜會激活腸道中一種有助於減輕炎症的受體，對於患有結腸炎等等消化疾病的人來說十分有益處。

但是青花菜吃太多反而會有一個問題，就是「脹氣」！對此，Hill建議，想要吃青花菜卻又怕脹氣，最好的解決方法就是簡單的蒸煮就好了，如果想要味道更豐富一點，可以添加一些橄欖油或是無麩質醬油。

5.芹菜

芹菜除了富含水分之外，還含有抗氧化劑、抗發炎營養素、可溶性和非水溶性纖維，而且只需要一根莖就有1克纖維。Hill表示，芹菜中還有一種「多醣」，可以改善胃的內層並減少胃潰瘍發生的機會；更重要的是，芹菜幾乎95％都是水，所以只要你吃進更多芹菜，就能補充更多水分，消化功能也能變的更好。



▲多吃芹菜能幫人體補充水分，改善消化系統的功能。



此外，Hill提醒，有些人的身體很難消耗「生蔬菜」，這是因為身體難以分解纖維素的關係，但是如果你把蔬菜煮過之後，身體就能更快消化掉蔬菜。

也就是說，假如你覺得自己吃生菜沙拉老是有消化不良的問題，就可以試著利用炒、烤或是蒸的方式料理蔬菜，這樣身體就能更順暢地吸收蔬菜的營養。



▲如果你吃生菜沙拉會消化不良，那就可以試著利用蒸、炒或是烤的方式料理蔬菜。