女乳房腫脹疼痛竟是罕見肺癌轉移　醫：勿輕忽症狀

▲中年女子乳房腫痛檢查竟是肺癌轉移。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名65歲中年女子、去年初因持續一個多月的胸痛，體重減輕10公斤就醫，發現左肺肺癌並轉移至多處骨頭，包括胸椎和腰椎，造成嚴重的骨骼疼痛，進行標靶藥物治療和放射線治療，後來出現右乳房腫脹疼痛，經切片化驗竟是左肺癌轉移右乳房的罕見情況。

彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠說，院方針對病患左肺及胸椎、腰椎等處的骨頭進行放射線治療，以減輕疼痛及降低骨折的機率，半年後病患出現右乳房腫脹疼痛，因此轉介到乳房外科。

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▲超音波顯示只是組織水腫，沒有明顯的腫瘤。（圖／彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，該病患右乳房腫脹，一開始根本不會想到是肺癌轉移，畢竟非常罕見。一開始確診是左肺肺癌並轉移至骨頭，健保申請了上百萬元的標靶藥物治療，其作用是要殺死癌細胞，但沒有按時服用，給了癌細胞更多轉移機會，這可能是肺癌擴大轉移到乳房的原因。

吳俊玠指出，乳房血液循環不豐沛，比較少被其他部位的癌細胞轉移，也就是說，如果乳房發現癌細胞通常是原發癌，而乳癌轉移至肺部還算常見，而這起個案是肺癌轉移乳房就很罕見。

▲衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷。（圖／彰化醫院提供）

李忠懷指出，肺癌是非常容易轉移的癌症，透過血液、淋巴擴散至其他部位，常見轉移到腦部、骨頭、肝臟、腎上腺、淋巴結等，當癌細胞轉移至特定部位時，會產生相關症狀，骨頭轉移常會造成骨頭疼痛，腦部轉移則可能會有頭痛、肢體無力等症狀。

李忠懷強調，很多癌症患者一聽到癌細胞轉移，開始自暴自棄，不積極或放棄治療，其實以現在的醫療技術，轉移的第四期癌症不見得就是末期，還有標靶藥物等各方面的治療，好好治療都還有機會。

▲放射線治療。（示意圖／彰化醫院提供）