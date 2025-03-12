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大腸癌70%和它有關！醫點名「6大危險因子」

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲大腸癌發生率高，醫師指出，有70%的病例與生活習慣有關。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，大腸癌發生率居高不下，根據衛福部癌症登記報告，其在男性新發生癌症排名第1位，女性癌症則排名第3位，曾連續15年居十大癌症之首，年奪6千條人命。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，大腸癌有70%以上的病例與生活習慣有關，像是缺乏纖維與運動、過胖與吸菸喝酒等，都是危險因子。

劉博仁醫師在粉專提到，近日門診來了2名大腸癌初診患者，另也有2名大腸癌複診患者，由此可見其發生率之高。他表示，大腸癌已連續多年高居台灣癌症發生率第1位，但事實上70%以上的病例與生活習慣有關，並點出有「6大高危險因子」要避開。

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牛排,肉排,紅肉,美食（圖／達志／示意圖）

▲過量食用紅肉，增加腸道發炎的機會。（示意圖／達志）

大腸癌的風險因子：

1.不良飲食：過量攝取紅肉、加工肉、油炸與高糖食物，增加腸道發炎與致癌風險。

2.缺乏纖維：蔬菜水果吃太少，會減少腸道好菌，影響腸道健康。

3.缺乏運動：久坐會使腸道蠕動變慢，增加毒素累積機會。

4.過重與肥胖：內臟脂肪過多會促進慢性發炎，增加大腸癌風險。

5.抽菸與飲酒：香菸與酒精代謝產物會損害腸道細胞，誘發癌變。

6.家族病史：若直系親屬曾罹患大腸癌，應提早篩檢。

要預防大腸癌，劉博仁提醒5大重點，首先是健康飲食，多吃蔬果、全穀類、豆類，補充纖維與益生菌，減少腸道負擔；再者規律運動，每週至少150分鐘快走、游泳或瑜珈，以促進腸道健康；控制體重以避免內臟脂肪囤積；另外，戒菸限酒，減少腸道細胞受損風險；最後，40歲以上的高風險族群，或50歲以上國人應定期做糞便潛血檢查或大腸鏡，以提早發現息肉、降低癌變風險。

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關鍵字： 健康百科 大腸癌 劉博仁醫師 危險因子 生活習慣 飲食 肥胖 抽菸 喝酒 纖維 運動

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