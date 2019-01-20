想變瘦免節食！「8個減肥神招」曝光...睡覺就能燃燒卡路里



▲減肥需要很長的時間和強大的意志力，所以很多人會在中途就放棄了。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

想減肥卻不知道該怎麼做嗎？相信大家都知道，減肥需要很堅強的意志力和耐心，而且也需要很長的時間，你必須要做的不只是改變日常生活的習慣，就連飲食方式也要重新規劃。對此，國外網站《Indiatimes》就列出能夠有效減肥且沒有負擔的8個妙招，其中光是睡覺就能燃燒卡路里，吃飯時使用小碗也能讓你變瘦！

8個輕鬆減肥的方法：

1.一定要吃早餐

很多人會為了減肥而不吃早餐，但這根本就是一個天大的錯誤！因為不吃早餐不僅會讓你感到虛弱和煩躁，而且還會害你中餐和晚餐吃更多，所以如果你真的想要減肥，就請你要乖乖吃早餐。

2.多喝水

口渴時，別再衝去飲料店了，喝水吧！假如你一天下來都只喝飲料，那你的身體就會堆積更多糖分，而且也不會解渴，所以一定要多喝水；如果你真的很難馬上改掉愛喝飲料的壞習慣，那你可以試著在白開水中加入一些水果切片，讓水喝起來多了一點水果的味道。



▲減肥一定要多喝水，若是只喝飲料就會讓你越來越胖。



3.別吃零食

不管是追劇或是坐在辦公室裡，只要身邊有一包零食，很容易就會吃個不停，無形中就會造成肥胖；而且很多零食都含有防腐劑，會對身體造成傷害，也會讓體重上升。

4.使用小碗、小盤子

從今天開始，就把你吃飯會使用到的碗和盤子換成小的！這個方法有助於減少食物的消耗量，你就不會不小心吃太多。



▲吃飯使用小的碗盤有助於減少食物的消耗量。



5.走路

「走路」是最簡單的運動技巧，可以幫助減掉體重。如果有樓梯可以走，就盡量別依賴電梯，講電話時可以站起來走一走，公司離住家很近，下班後就可以散步回家；總而言之，能走就走，千萬別讓自己一整天都坐著。

6.多吃蔬果

相信大家都知道新鮮的蔬菜水果對人體有多重要，《Indiatimes》提醒，水果應該要「一整個吃完」，而不是只吃幾片，這樣才能在日常飲食中加入更多纖維，促進消化。



▲水果應該要吃「一整個」才對，因為光吃幾片是不會有太多效果的。



7.睡覺

睡個好覺，不僅能讓你的精神飽滿，甚至還能減肥。根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，睡眠可以燃燒卡路里，以「體重(磅數) X睡眠時間(小時) X 0.42」（1磅＝0.453公斤）的公式去計算，一位130磅（約59公斤）女性，1天睡8小時，就可燃燒436.8大卡的卡路里。

若是睡眠不足，身體會誤以為有足夠的「瘦素」，而減少生產瘦素，而且睡眠不足也會影響皮質醇水平超高，會讓你暴飲暴食，增加肥胖機率；此外，如果你想晚上睡的好，下午2點後就不該喝咖啡、睡前4小時內不運動、睡前3小時不攝取酒精、定時入睡以及選擇裸睡。

8.飲食中添加蛋白質

如果你真的想減肥，就應該要在日常飲食中加入大量的蛋白質，如此一來，才能抑制飢餓感，進而幫助減肥，最佳的蛋白質來源為豆子、堅果和瘦肉等等。



▲飲食中可以加入一些堅果，增加蛋白質的攝取量。