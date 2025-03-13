減重、控血糖喝「紅茶或綠茶」好？　醫揭密6大差異

▲綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

綠茶和紅茶皆具顯著的健康益處。目前人體研究比較少，大多是動物或實驗室研究。綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其是對攝護腺健康有顯著的保護作用。紅茶則在心血管健康和改善血糖控制方面表現良好。根據個人健康需求，適量飲用紅茶或綠茶都能為身體帶來益處。

對健康來說，紅茶跟綠茶有什麼差異？

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泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師分享，常常跟病人說要多喝水，但是自己也是很喜歡喝茶，所以通常會跟愛喝茶或咖啡的病人說：「記得喝一杯茶或咖啡，要再配三杯水！可以的話盡量少糖無糖，奶精、珍珠、椰果、布丁能不加就不要加！」他也補充說明，紅茶和綠茶都來自茶樹（Camellia sinensis），但由於製作過程不同，兩者在健康效益上展現出各自的特點：

1、抗氧化與抗炎能力

綠茶富含兒茶素（如EGCG），這些抗氧化物質有助於中和自由基，減少氧化壓力，從而降低心血管疾病、癌症等慢性病風險。綠茶的抗炎特性對於預防與炎症相關的疾病，包括心臟病和糖尿病，具有保護作用 。

紅茶中的兒茶素較少，抗氧化劑主要來自茶黃素和茶紅素，這些物質雖然在抗氧化效力上稍遜於綠茶中的兒茶素，但它們也對減少氧化壓力和發炎反應有幫助，特別是對於維持心血管健康與降低壞膽固醇有益。

2、對心血管健康的影響

綠茶被認為對於降低血壓和預防動脈硬化有顯著效果，這是因為綠茶中的兒茶素能夠改善血管內皮功能，促進血流和降低血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇。

紅茶中的多酚類物質也能幫助改善血液循環，降低血壓，並有助於預防心血管疾病。研究顯示，紅茶的長期飲用有助於降低中風風險，特別是針對有心血管疾病高風險的人群。

3、攝護腺健康

綠茶在攝護腺健康方面的研究較為廣泛，許多科學文獻指出，綠茶中的EGCG可以抑制攝護腺癌細胞的增長，並有助於降低罹患良性攝護腺肥大的風險。綠茶還能減少攝護腺的發炎，從而改善排尿困難等與攝護腺肥大相關的症狀。

紅茶對於攝護腺健康的研究相對較少，但其抗氧化特性可能對減少某些慢性疾病的風險有幫助，然而，對於攝護腺疾病的具體效果仍有待更多研究確認。

4、減重與代謝調節

綠茶因其促進脂肪代謝的能力而廣為人知。多項研究表明，綠茶中的兒茶素能夠提升熱量消耗，並促進脂肪分解，有助於控制體重 。紅茶也具有一定的代謝調節功能，特別是其內含的多酚物質可幫助調節血糖水平，對於糖尿病患者或血糖偏高的人群有潛在益處。

5、咖啡因含量

紅茶的咖啡因含量通常較高，有助於提升專注力和警覺性，但可能會導致一些人出現失眠或焦慮的情況；綠茶的咖啡因含量較低，因此對於想要獲得溫和提神效果，又不想過量攝取咖啡因的人來說，綠茶是一個更好的選擇。但是咖啡因的量也與茶葉浸泡的時間和泡茶的方式有關，所以並不是絕對的。

6、尿路健康

綠茶的抗炎和抗氧化作用對於改善泌尿系統的整體健康有幫助，特別是在減少炎症和細胞損傷方面。

過量飲茶 當心這些潛在風險

1、鐵吸收受限：茶中的單寧酸可能會阻礙體內對鐵質的吸收，長期大量飲用可能對貧血患者不利

2、甲狀腺影響：過度飲用可能影響甲狀腺功能，導致激素不平衡。

3、草酸風險：草酸在正常攝取範圍內，風險不大，然而對於腎結石風險較高者，應特別注意攝取量。另外，高結石風險患者，要注意奶茶的攝取。

4、利尿作用：紅茶的利尿效果較明顯，這在某些情況下可能有助於促進排尿，但過量可能導致脫水和加重泌尿系統的負擔。

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