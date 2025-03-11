蛤蠣吐沙「加1物」肉更鮮！名廚獨家保存法：冰3週保證活跳跳

記者李佳蓉／綜合報導

吃海鮮講求的就是新鮮，而蛤蠣該如何保存才能維持其鮮美Q彈的口感？台灣最年輕國宴主廚「阿慶師」不藏私分享蛤蠣長壽保存法，他建議買回家的蛤蠣應先聞後敲，以清水沖洗後，調配15%鹽水、再滴入蜂蜜後使其浸泡吐沙，最後洗淨黏液與沙後裝入塑膠袋轉緊冷藏，照這方式做「3週保證新鮮又活跳跳！」實用影片吸引2萬多人按讚、破6千次分享。

擁有20多年廚藝經驗的阿慶師在粉專獨家分享蛤蠣保存法，他在影片中以流利的台語解說步驟，直言很多人買回家的蛤蠣不是直接冰冰箱，就是泡水後放冰箱，這都是錯的，只會加速蛤蠣死翹翹的速度。他說，正確的做法應為先將蛤蠣倒出來，聞聞看有沒有臭掉或不新鮮，也可以將蛤蠣互相敲擊，如果發出「空心聲響」，就代表牠死掉了。

▼如果敲擊時聲音空心，代表蛤蠣死掉了。（圖／阿慶師授權提供，下同）

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阿慶師說，檢查完後把蛤蠣以清水稍微沖洗，並以一斤蛤蠣配上500c.c.水、加入8公克的鹽（15%鹽水的比例）並滴入1～2滴的蜂蜜，完全攪散後倒入蛤蠣使其浸泡、開始吐沙。他說明，蛤蠣會吸收蜂蜜裡的葡萄糖，使肉質更加鮮美。而他也透露，在蛤蠣吐沙時拿盤子蓋住並留個縫，能使其吐得比較乾淨，待1.5～2小時後再以清水洗淨黏液與沙子。

▼調和鹽水並加入蜂蜜，蓋上盤子讓蛤蠣於陰暗處吐沙。

接著，將蛤蠣倒進塑膠袋裡，將袋子束緊，並拿一支筷子於封口纏繞幾圈、轉緊，於塑膠袋表面戳幾個洞以減少袋子內的溼氣，最後就能放入冰箱保存了。此外，也可以把蛤蠣倒進豆漿袋裡，一樣用筷子纏緊後放入冰箱冷藏，要使用時打開取出，再纏回冷藏。阿慶師自信滿滿地說，照他的方式做，他敢掛保證蛤蠣冷藏保存3週，一樣新鮮又活跳跳。

▼吐完沙的蛤蠣洗淨後裝入塑膠袋，以筷子纏緊、戳洞後即可冷藏保存。

營養師余詔儒曾分享心中「最推薦海鮮Top5」，除了鮭魚、虱目魚、丁香魚、章魚/貝類外，蛤蠣、牡蠣也榜上有名，其每100公克熱量僅37～54大卡，富含鐵質及礦物質－鋅，搭配薑絲煮湯，對於缺鐵性貧血或是容易疲憊、感冒之人，有助於增強體力及保護力。